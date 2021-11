Senky’s (33) vriend is 29 jaar ouder: ’Mijn moeder moest wel even slikken’

„Ik viel altijd al op oudere mannen. Levenservaring vind ik aantrekkelijk en diepe gesprekken kunnen voeren, heel belangrijk. Met leeftijdsgenoten heb ik een mindere klik en een kinderwens heb ik nooit gehad. Mijn moeder wist daardoor wel dat ik nooit met ’iets normaals’ thuis zou komen. Al moest zelfs zij wel even slikken toen ik op Olaf viel… 29 jaar ouder was ook voor mijn doen extreem.

Stiefmoeder

Toch heb ik geen moment getwijfeld. Nadat de vonk oversloeg tijdens een motortocht, wist ik dat ik elk moment bij hem wilde zijn. Ik viel voor zijn levenslust, levenservaring en humor. Binnen acht maanden waren we getrouwd. Voor ons was dat niet meer dan logisch, voor onze omgeving in het begin wel lastig. Ik scheel maar twee en vijf jaar met zijn kinderen. Zij dachten wel even: doe normaal! Maar inmiddels zijn we heel hecht. Zijn dochter is nu mijn vriendin, want een echte stiefmoeder voel ik me natuurlijk niet.

Adviezen

Dat we in totaal verschillende levensfases zitten – ik aan het begin van mijn carrière, hij bijna met pensioen – vind ik alleen maar leuk. Olaf geeft me door zijn ervaring de beste adviezen. Nooit belerend; behalve als het om klussen in huis gaat. Dan vergeet hij even dat ik zoiets nog nooit eerder heb gedaan, haha.

Prachtige jaren

Leeftijd zegt zo weinig. Sommige mannen liggen met veertig al uitgeteld op de bank, Olaf is heel actief. Samen maken we mooie reizen en lange motortochten, daarin merk ik geen verschil. Alleen is mijn conditie beter, dus een tocht door de bergen maak ik liever alleen. Natuurlijk besef ik dat het verschil op een dag veel groter zal zijn. Dan verzorg ik hem met liefde, maar ik denk daar liever niet te veel aan. We leven met de dag en genieten met volle teugen; misschien wel meer dan stellen zonder zo’n leeftijdsverschil. Eén ding weet ik zeker: liever tien prachtige jaren met Olaf dan dertig matige jaren met iemand anders. Maar ik hoop dat hij 100 wordt!”

