Bianca werd verliefd op haar schoonzoon: Ik droomde over hem

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Bianca (46). Toen haar oudste dochter met haar nieuwe vriend thuiskwam, voelde ze meteen kriebels in haar buik. ’En dat is het laatste wat je wil als je nieuwe schoonzoon aan je wordt voorgesteld.’