Conny gelooft niet in het coronabeleid: Anderhalve meter afstand? Onzin!

„Mondkapje? Schadelijk voor de gezondheid! Anderhalve meter afstand? Onzin! Vaccineren? Ik ben toch geen proefkonijn!

Coronabeleid

Ik geloof niet in het coronabeleid en neem geen blad voor de mond. Iedereen neemt maar klakkeloos aan wat er tijdens zo’n persconferentie wordt gezegd zonder zelf na te denken.

Binnenblijven? Naar buiten gaan lijkt me gezonder. Ik ontken corona niet, het is vast geen gewoon griepje. Maar onderschat de gewone griep niet, daar gaan mensen ook aan dood.

Alles moet nu wijken voor corona, terwijl er maar een heel klein deel aan overlijdt. En toch gaat het constant over angst, de overvolle ic’s, het tekort aan personeel... Niet zo gek; de zorg is kapot bezuinigd en het personeel moet constant in quarantaine.

Contact

Met mijn zus heb ik inmiddels geen contact meer. Mijn baan in de zorg raakte ik kwijt door het weigeren van een mondkapje. Maar ik draag geen mondkapje omdat RIVM-baas Van Dissel en minister De Jonge aangaven dat ze niet werken. En als je de grondwet kent, weet je dat een verplichting in strijd daarmee is.

Het stoort me dat mensen mij snel wegzetten als viruswappie. Ik zou niet weten waarover ik praat. Onzin! Ik lees me juist dagelijks in, luister naar wetenschappers die kritisch zijn.

De kranten en het nieuws vertellen de waarheid niet. Namelijk dat de regering ons voorliegt en ons wil controleren in plaats van helpen.

Nooit eerder ging ik ergens de straat voor op, maar dit is te belangrijk. Het gaat me om de toekomst van mijn kinderen, dat zij in vrijheid kunnen leven. En dus demonstreer ik. Voor hen.”

