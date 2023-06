Zweetoksels en klamme handen: zo kom je er van af!

„Zweten is eigenlijk een heel normaal fenomeen”, begint dermatoloog Majoie. „Door te zweten, voert je lichaam warmte af. Als dat niet zou gebeuren, zou je oververhit raken. Het is daarom heel normaal en zelfs belangrijk om te zweten.”

Zweten kan vele, veelvoorkomende, oorzaken hebben. „Denk aan inspanning, stress of hevige emotie. Maar ook bijvoorbeeld infecties, drugs, alcohol en overgewicht kunnen ervoor zorgen dat je meer transpireert dan je normaal doet.”

Sociaal beperkend

„Onder de oksels en op de handen en voeten zweet je vaak het meest. Daar is ook niets mis mee, zeker niet als je niet overmatig zweet. Echter kan overmatig zweten je sociale leven erg beïnvloeden en dat wordt nog vaak onderschat. Zo kan het ongemakkelijk zijn om iemand de hand te schudden bij het ontmoeting, of wanneer er tijdens het schrijven druppels zweet op het papier vallen. Dat is vaak heel sociaal beperkend.”

Huis-tuin-en-keukenmiddel

Er is een aantal huis-tuin-en-keukenmiddeltjes die de moeite waard zijn om uit te proberen, vertelt Majoie. „Zo zijn er speciale lotions en crèmes op de markt die je op je handen en voeten kunt smeren die het zweten tijdelijk tegengaan.”

„Deodorant kan ook een rol spelen in de mate waarin je transpireert onder je oksels. Vaak gebruiken we een variant die lekker ruikt. Dat werkt tegen vervelende geurtjes, maar het helpt niet tegen het zweten. Door deodorant met aluminiumzouten te gebruiken, wordt het zweten afgeremd. Als je op zoek bent naar een manier om zweetplekken tegen te gaan, is dit dus een betere optie. Ook bestaat er speciale kleding die zweet goed kan absorberen. Zo heb je bijvoorbeeld bloesjes met oksel-pads en antizweetsokken.”

Medicijnen

Als deze middeltjes niet helpen, zou je nog een stap verder kunnen gaan door medicijnen te gebruiken, vervolgt Majoie. „Deze kunnen voorgeschreven worden door je huisarts en beperken het transpireren. Deze medicijnen geven echter een hoop bijwerkingen. Je kan onder andere een droge mond en keel krijgen en last krijgen van verstoppingen. Als je dit overweegt, moet je dus een weloverwogen keuze maken en voor jezelf nagaan waar jouw prioriteit ligt.”

Behandelingen

„Er bestaan ook meerdere behandelingen tegen transpireren op specifieke plekken. Zo kan je botox in je oksels laten spuiten om de zweetkliertjes af te remmen. Dit is alleen wel een tijdelijke oplossing: na een maand of vier is de botox uitgewerkt en zou je het dus opnieuw moeten laten doen.

Een meer permanente methode die je onder de oksels kunt toepassen is miraDry. Tijdens deze behandeling worden de zweetkliertjes met thermische energie beschadigd en verwijderd. Dit is een hele effectieve manier die de mate van transpiratie tot wel 80 procent kan verminderen.”

Iontoforese

„Voor je handen en voeten is iontoforese een prettige behandeling die je thuis ook zou kunnen uitvoeren. Hierbij doe je je handen en voeten in een badje met water met electroden. Door deze elektrische stroom in het water worden de zweetkliertjes afgeremd en vermindert de transpiratie. Ook dit is een effectieve manier om transpireren te beperken, maar het werkt alleen als je het op regelmatige basis doet. Denk hierbij aan twee keer per week 20 minuten lang. Zo’n badje doe je in eerste instantie in het ziekenhuis, maar mocht het aanslaan zou je ook zelf een apparaat in huis kunnen nemen waarmee je dit soort badjes kunt maken.”

Psychisch

Zweten kan ook een psychische oorzaak hebben, vertelt Majoie tot slot. „Wanneer je van jezelf weet dat je veel zweet, kun je hierover gaan piekeren en stress krijgen. Door deze stress kun je nog meer gaan zweten en op die manier kom je in een vicieuze cirkel terecht. Deze oorzaak van zweten is ook erg vervelend maar kan met behulp van EDMR-therapie worden tegengegaan.”

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.