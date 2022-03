Daghoroscoop 26 maart - Mijd gevaarlijke situaties, Kreeft!

VANDAAG JARIG

De thuissituatie ziet er dit jaar rustig en stabiel uit en je zult geen dringende behoefte hebben iets te veranderen. Op twee momenten kan onder invloed van de maan tumult ontstaan in de huiselijke kring (op 15/5 en 8/11), als onderdrukte sentimenten gaan opspelen of grote reparaties nodig zijn.

ZONDAG JARIG

Je zult je fit en energiek voelen dit jaar als je spieren getraind zijn; je hoeft geen bodybuilder te worden, maar slappe spieren zijn een vijand van het skelet en dat kan voor problemen zorgen van allerlei aard. Een dagelijkse work-out is van belang, aangepast aan je leeftijd uiteraard.

RAM

Er kan zich een gegadigde melden als je iets te koop hebt gezet op het internet of in een plaatselijke krant. Ook kun je zelf vinden waar naar je op zoek bent, maar laat het deskundig taxeren voor je tot kopen overgaat.

STIER

Een misverstand of teleurstelling kan een crisis inleiden. Laat je huis niet verslonzen; sta vroeg op en doe er iets aan. Probeer een lastige oudere ter wille te zijn; neem diegene mee uit. Wees bereid iets voor een goed doel te doen.

TWEELINGEN

Concentreer je op toekomstplannen waar het jouw carrière raakt. Kijk naar de manier waarop anderen succes weten te genereren. In je privéleven lijkt rust te overheersen. Een recente ervaring heeft je wijzer gemaakt.

KREEFT

Houd je mond, ook al heb je het gevoel dat iemand te weinig rekening met je houdt. Kritiek kan totaal verkeerd vallen en meer kapotmaken dan je lief is. Mijd situaties die gevaarlijk kunnen worden.

LEEUW

Jouw kwetsbaarheid kan pijnlijk zijn, maar doen alsof alles je koud laat is geen oplossing. Trek je terug en probeer geen irritatie te tonen als iemand aan je hoofd zeurt. Hoewel je van gezelligheid houdt, zul je ook alleen willen zijn.

MAAGD

Als je jouw kaart goed speelt, kun je professioneel hoog scoren. Je kunt in aanmerking komen voor een hooggeplaatste positie op cultureel of politiek gebied. Houd wat los geld bij de hand als er iets ’geregeld’ moet worden.

WEEGSCHAAL

Een relatie die een storm doorstaat, wordt vaak sterker. Je weet meer van elkaar dan voorheen. Zet de bloemetjes maar eens buiten en trakteer jezelf op iets nieuws. Iemand van vroeger kan opduiken en je positief beïnvloeden.

SCHORPIOEN

Voel je niet gedwongen om in te grijpen als naasten of vrienden problemen hebben. Doe een stapje terug als je je met jouw emoties geen raad weet. Eet de komende weken geen vette happen en snoep, want jouw dieet loopt gevaar.

BOOGSCHUTTER

Soms heeft een mens een buitenstaander nodig om een situatie goed te overzien. Een therapeut die een helpende hand kan bieden, is zijn honorarium waard. Een huwelijk is een serieus besluit, daar moet je goed over nadenken.

STEENBOK

Verricht lichamelijk zwaar werk zo vroeg mogelijk en doe het niet alleen. Wees niet te hard tegen een geliefde over iets dat waarschijnlijk meer gedachteloos dan opzettelijk gebeurde. Streef naar onderlinge harmonie.

WATERMAN

Zet gedachten over werk uit je hoofd in het weekend. Een mens moet in het belang van zijn gezondheid ook ontspannen. In de liefde kan de wens om jouw eigen lot te bepalen botsen met de wensen van je partner.

VISSEN

Allerlei veranderingen kunnen jouw stressniveau en gezondheid gaan beïnvloeden. Een vakantiereis plannen is een uitstekende manier om te ontspannen en te ontsnappen aan alle restricties van het hedendaagse leven.

