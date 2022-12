Kinderwens uitstellen als je partner is vreemdgegaan?

Steenwijk en haar vrouw hadden een kinderwens, maar de nachtegaal meldt aan Beau Monde, dat die plannen zijn opgeschort. „Na mijn deelname aan de The Voice wilden we eerst verhuizen naar een betere buurt waar de kinderen goed kunnen opgroeien. Toen we daar eenmaal woonden, wilden we aan kinderen beginnen, maar toen kwam dat hele vreemdgaan naar buiten. Tsja dan ben je natuurlijk niet met kinderen bezig, maar kijk je eerst of je relatie te redden valt, aldus de Haagse.

Mosterd na de maaltijd?

Daisy ging enkele jaren geleden vreemd en de twee hadden het naar eigen zeggen binnenshuis opgelost. Desalniettemin bracht juicekoningin Yvonne Coldeweijer het ’nieuws’ naar buiten. Online spreekt twittergebruiker Tisha van onbegrip. ’Dus het toenmalig vreemd gaan weet je al enkele jaren, wordt nu opgerakeld door een roddeltante, en dan moet je nu nog je relatie redden?’ Is het mogelijk om als stel hiervan terug te komen? Sterker nog, kan een kind twee mensen in een relatie weer bij elkaar brengen? Twittergebruikers verschillen daarin in mening.

Tikkende tijdbom

Aan de andere kant, als je met je partner al lang een kinderwens hebt, is het begrijpelijk als jij die uit wil laten komen. De biologische klok van een vrouw tikt nou eenmaal. Straks is het misschien te laat. In huize Steenwijk was het dus inmiddels alweer koek en ei, zoals de Haagse aan het magazine vertelde. Door de bemoeienis van de media wachten ze nu met kinderen.

Reacties op Twitter

Tisha begrijpt niets van de commotie rondom de zangeres en haar partner.

Christiaan zou er alles aan doen voor zijn kinderen om zijn relatie te redden.

Victorsson vindt dat koppels te snel een baby ’nemen’ om een relatie te redden onder sociale druk.

Anja zegt dat als je wacht omdat je eerst je relatie wil redden, en je de 40 aantikt, jouw leeftijdsgenoten misschien al pubers hebben.

Praat mee

Zou jij je kinderwens uitstellen als je partner een misstap heeft gemaakt? Of heb jij vertrouwen dat jij en je partner er wel uit zullen komen? En houd je rekening met je biologische klok? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.