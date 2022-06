Dennis van der Geest (46): ’Mijn vrouw zorgt dat alles goed is geregeld met de kinderen’

Qua kleding heb ik een soortgelijke…

„Stijl als in deze modereportage. Ik ben groot, dus kleding met een felle kleur of gek printje vind ik too much. Ik hou van basic.”

Ik heb een gekke tijd…

„Achter de rug. Eind vorig jaar was ik twee maanden op de Filipijnen voor de opnames van Million Dollar Island. Op 11 november werd ik door mijn broer gebeld dat er brand was geweest in onze sportschool in Haarlem. Dat was heel heftig; ik was ver weg en kon weinig doen. Maar het ziet er inmiddels weer goed uit.”

Ik ben vaker thuis…

„Dan de gemiddelde vader met een 9-tot-5-baan, denk ik. Mijn werk is leuk en afwisselend, maar er valt geen peil op te trekken. Gelukkig is mijn vrouw goed in planning en zorgt ze dat alles goed is geregeld met de kinderen. Dat is niet mijn sterkste punt.”

Mijn ouders…

„Zijn erg warm en hebben mij altijd vrijgelaten. Dat probeer ik ook bij mijn kinderen toe te passen. Ik vind het leuk om aan de zijlijn te kijken hoe mijn kinderen zich ontwikkelen als mensjes. Ik probeer ze te behoeden voor de valkuilen waar ik in ben gevallen. Maar niet te veel, want ze moeten ook zelf ontdekken.

Als het me is gelukt om ze de juiste normen en waarden bij te brengen, en ze gelukkig zijn en plezier hebben, is mijn taak als ouder volbracht. Mijn vrouw en ik zeggen weleens tegen elkaar: ‘Zo slecht hebben we het nog niet gedaan!’”

Deza:

„Papa is echt niet streng. Als hij op de bank ligt en ik hem vraag of ik om acht uur ’s avonds nog mag buitenspelen, zegt hij gewoon ja!”

Bjørn:

„Deza is papa’s prinsesje, haha! Maar klopt, hij is niet zo moeilijk. En ik vind het leuk om samen met m’n pa bezig te zijn met muziek. Net als hij dj ik ook graag. En hij helpt me met judo.”

Fynn:

„Als mijn vader mijn vader niet was, had ik denk ik niet op judo gezeten. Maar ik hoef het niet te doen. Toen ik wilde stoppen met voetbal om weer te gaan judoën, heeft hij vaak gevraagd of ik het wel zeker wist.”

