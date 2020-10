Daghoroscoop 3 oktober

VANDAAG JARIG

Complicaties kunnen in uw leven optreden door veranderingen in de omgang met uw geliefde, maar u kunt ook uit elkaar zijn gegroeid. Niet zozeer fysiek, dan wel mentaal. Het zal uw uitdaging zijn de kloof te overbruggen. Dat zal niet makkelijk zijn, maar u kunt het wel.

ZONDAG JARIG

Liefde kan een uitdaging worden, niet vanwege uw verschijning – die blijft oké, maar door uw sociale activiteiten die uw interesse zozeer kunnen opslokken dat u voor niets anders meer tijd hebt. Daar kan een dubbele boodschap van uitgaan die tot een lotsverandering zal leiden.

RAM

Wat komt is onvermijdelijk en de vraag kan zich aan u opdringen of u dit al eens eerder hebt meegemaakt. U zult bekende gezichten tegenkomen of u bezoekt plaatsen waar u eerder bent geweest. Raadsels kunnen u nog lang bezighouden.

STIER

Laat u niet tot iets verplichten wat u eigenlijk niet wilt. Tracht op een cruciaal moment op de juiste locatie te zijn. Neem geen genoegen met een tweede plaats en grijp elke kans om te scoren. Misschien gaat u binnenkort op reis.

TWEELINGEN

Oplettendheid is geboden waar het kostbaarheden, apparaten, gereedschap en eigendommen betreft. Aanvaard een uitdaging om op het werk meer verantwoordelijkheden op u te nemen. U bent er ruimschoots tegen opgewassen.

KREEFT

Aandacht voor details op elk gebied zal belangrijker blijken dan ooit. Een familielid kan goed nieuws hebben m.b.t. de waarde van bepaalde bezittingen. Er lijkt sprake van toenemende financiële stabiliteit.

LEEUW

Probeer om uw fouten te lachen en wend al uw vindingrijkheid aan voor de oplossing van een vraagstuk. Een recente ontmoeting was niet toevallig; omstandigheden zullen ten goede veranderen.

MAAGD

Laat u niet tegenhouden door een taalbarrière; spreek zonder angst of excuses als u gevraagd wordt een gezelschap toe te spreken. Wees bereid een nieuwe richting in te slaan; u bent er moedig en nieuwsgierig genoeg voor.

WEEGSCHAAL

De sterren hebben het goed met u voor op financieel en romantisch gebied. Sla met een gerust hart een nieuwe weg in; veel van uw wensen zullen – tot uw verbazing – worden verhoord. Laat u geen beperkingen opleggen.

SCHORPIOEN

Laat onder geen voorwaarde tornen aan uw principes. Een belangrijk iemand zal onder de indruk raken van uw gave ernstige informatie te kunnen larderen met humor. Uw schrijfvaardigheid is blokkadevrij.

BOOGSCHUTTER

U kunt een indringend gesprek voeren met iemand van het andere geslacht over uw toekomst en leefgewoonten. Uw tempo neemt toe zodra u doordrongen raakt van het nut van een goede organisatie.

STEENBOK

Laat u op de hoogte brengen van juridische of fiscale procedures; als u precies weet wat uw rechten zijn kunnen complicaties worden voorkomen. Overschrijd de beperkingen niet die de tijd u oplegt. Een ontmoeting kan u wakker schudden.

WATERMAN

U kunt aan de vooravond staan van een moeilijk besluit over een huwelijk, samenwerking of juridische kwestie. Het wordt duidelijk dat hetgeen gebeuren moet ook gebeuren zal. Laat iemand die u onheus behandelde daarvoor boeten.

VISSEN

Verfraai uw omgeving; koop een kunstvoorwerp of luxueuze aanwinst voor uw interieur. Liefde kan dit weekend een belangrijke rol spelen. Na een samenzijn zal het moeite kosten om weer uit elkaar te gaan.