Zaken die je moet weten over TikTok

Kleijer: „Overigens weten veel ouders niet dat er een minimumleeftijd verbonden zit aan TikTok, namelijk 13 jaar. Want jongere kinderen weten vaak nog niet goed hoe sociale media werken en hoe je die moet gebruiken. Het komt veel voor dat kinderen van hun ouders op TikTok mogen zodra hun vriendjes er ook op mogen. Vaak beseffen ze niet dat er voor deelname een minimumleeftijd geldt, let daar dus op!”

Kijk mee

Als je je als ouder zorgen maakt over de dingen die je kind op TikTok doet en ziet (!), is het helemaal niet gek om af en toe eens mee te kijken. Het is slim om met elkaar te bespreken wat wel de bedoeling is op TikTok en wat niet. Kleijer vergelijkt het met een kind dat voor het eerst naar zwemles gaat. „Kinderen moeten ook eerst leren hoe ze moeten zwemmen voordat ze in het diepe springen.” Datzelfde geldt voor TikTok. Leer je kinderen eerst hoe het allemaal werkt en hoe je in vervelende situaties moet handelen. Sla echter niet door in het meekijken. Check af en toe wie zijn/haar volgers zijn en wat er op het account staat, maar laat ook vooral jouw kind lekker zijn/haar gang gaan op TikTok. Raak er niet door geobsedeerd.”

Gebruik niet de eigen naam

Volgens Kleijer doe je er goed aan niet de eigen naam van het kind te gebruiken op TikTok. „Wanneer je dit wel doet is het voor kwaadwilligen erg makkelijk het kind op andere sociale media op te zoeken.”

Privé-account

Ook is het verstandig om het account op ’privé’ te zetten. Zo zorg je ervoor dat alleen de mensen die je kind kennen, hem/haar kunnen volgen.

Let op de instellingen van TikTok

Via TikTok kan je privé berichten naar elkaar sturen, maar deze functie kun je ook uitzetten. Dit adviseert Kleijer dan ook. „Chatten met vriendjes kan en doen kinderen via WhatsApp, dus de chatfunctie op TikTok is voor kinderen helemaal niet nodig.” Zo zorg je ervoor dat je kind alleen benaderd kan worden door mensen die hij/zij kent via WhatsApp.

Let ook goed op aan wat het TikTok-account gekoppeld is. Het kan namelijk zo zijn dat het TikTok-account is gekoppeld aan het Instagram- of Youtube-account van je kind. Via die weg kan het kind ook benaderd worden door mensen waarvan je het misschien liever niet hebt. Zorg daarom dat de accounts waarmee TikTok gekoppeld is, ook op ’privé’ staan.

Deel het wachtwoord met niemand

Het klinkt als een open deur, maar geef je kind mee het wachtwoord van TikTok (en eigenlijk alle apps) nooit te delen. Kleijer heeft situaties meegemaakt waarbij dat weleens misging. „Soms maken twee vriendinnetjes samen TikToks, krijgen ze vervolgens ruzie en als ze elkaars wachtwoord hebben, kunnen zij uit woede filmpjes op het account van de ander zetten die eigenlijk helemaal niet op TikTok horen. Houd daarom een wachtwoord ALTIJD voor jezelf.”

Verbied het niet

En nog één laatste tip: verbied de app niet voor je kind(eren). Hierdoor is de kans groot dat ze toch stiekem TikTok zullen gebruiken, en als ze dan te maken krijgen met pesterijen en dergelijke, durven ze niet naar de ouders te gaan, omdat ze in de eerste instantie überhaupt niet op TikTok mochten.

Ieder kind is anders, kijk daarom naar de behoefte van je kind. Het ene kind heeft meer begeleiding nodig dan de ander. Mocht je als ouder iets niet begrijpen, wees dan vooral niet bang om advies te vragen aan andere ouders of professionals. En tot slot, blijf altijd in contact met elkaar over wat je kind doet online!