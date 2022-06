Win een prachtig lingeriesetje van Pavone t.w.v. € 59,90

Wil je een prachtig lingeriesetje van Pavone t.w.v. € 59,90 winnen?

Het gezicht achter Pavone Lingerie is van Janneke Schellekens. Janneke heeft op verschillende plekken in Europa en Zuid-Amerika gewoond en met name in Italië is haar passie voor mode aangewakkerd. Pavone is de Italiaanse benaming voor pauw, de pauw staat voor trots, schoonheid, elegantie en kracht.

In 2019 lanceerde Janneke haar eerste collectie voor vrouwen, deze collectie is inmiddels uitgebreid naar 8 damesslips, bikini's, bodysuits en kanten tops. Dit unieke ondergoed van Pavone heeft een beschermend, absorberend en antilek kruisje, gemaakt van bamboe.

In de ideale wereld wenst Janneke dat taboes zoals urineverlies doorbroken zullen worden voor zowel mannen als vrouwen.

Wil je kans maken op dit prachtig lingeriesetje van Pavone t.w.v. € 59,90 mail dan je naam en adresgegevens naar: winnen@vrouw.nl en zet in de onderwerpsregel: win Pavone.

Bij deelname ga je akkoord met de actievoorwaarden.