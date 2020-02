Daghoroscoop 15 februari

VANDAAG JARIG

Uw hang naar onafhankelijkheid neemt dit jaar geleidelijk af. Het zal zaak zijn initiatieven te ontwikkelen en de verantwoordelijkheid te nemen voor uw eigen geluk. U kunt er immers niemand de schuld van geven zonder reden, ongelukkig te zijn. Verander dus wat verandering behoeft.

ZONDAG JARIG

U bent een moedig mens en zult een conflict niet snel uit de weg gaan. Regel vervelende zaken echter zo snel mogelijk. Een serieuzer levenshouding zal nodig zijn om gewicht te verliezen, maar zal ook nuttig zijn om uw leidinggevende kwaliteiten en organisatorisch talent te verbeteren.

RAM

Ga naar buiten; joggen, zwemmen of doe klusjes buitenshuis. Een kleine advertentie kan een nieuwe relatie inluiden en er kan een beloning of betaling onderweg zijn waarop u niet hebt gerekend. Maak van zondag een echte rustdag.

STIER

Alles wat met verwennen te maken heeft zal aan u appelleren; geef er dus maar aan toe. Bel een vriend(in) over wie u zich zorgen maakt en geef blijk van oprechte belangstelling zonder u nieuwsgierig te tonen. Wees aardig.

TWEELINGEN

Een spannend uitje kan heftiger in de papieren lopen dan voorzien. Zeker als u zich ook nog in het nieuw wilt steken. Controleer uw banksaldo; er kan een fout in uw nadeel zijn gemaakt of u heeft zich vergist.

KREEFT

Maak af waarmee u bezig was en begin met iets nieuws. Inventariseer uw leven tot nu toe en reserveer tijd om na te denken. Een geschikt weekend om uw huis een opknapbeurt te geven of wat meubels te verplaatsen.

LEEUW

Het bundelen van krachten is doorgaans zinvol en vasthouden aan uw onafhankelijkheid kan u opbreken. Gebruik uw tijd verstandig; er kan van diverse kanten een beroep op u worden gedaan, maar u moet ook ontspannen.

MAAGD

Een geschikt weekend om met vrienden af te spreken of ze thuis uit te nodigen. Uw gemakkelijke omgangsvormen zullen respect en bewondering wekken en u zult genieten van goede en verhelderende gesprekken en discussies.

WEEGSCHAAL

Werk kan dit weekend een grote rol spelen. Artistieke inspiratie kan ideeën opleveren die hoge ogen zullen gooien op uw terrein. Laat u niet van uw stuk brengen door de mening van een willekeurige gesprekspartner.

SCHORPIOEN

Maak plannen voor volgende week; werk achter de schermen en mijd conflicten. U kunt met iets uit het verleden te maken krijgen dat u blijft achtervolgen. Volg uw intuïtie en houd gevoelens voor uzelf. Stel u sterk op.

BOOGSCHUTTER

U hebt een zuivere intuïtie maar durft er niet vaak op te vertrouwen. Luister echter goed als het om uw gezin gaat. Trots kan een liefdesrelatie beschadigen; ga een intiem gesprek niet uit de weg.

STEENBOK

Vooral gehuwden kunnen een leuk weekend hebben, ongeacht de dingen die ze doen of ondernemen. Sta open voor hetgeen het leven te bieden heeft en probeer niet alles tevoren te plannen. Investeer in uw lichamelijk welzijn.

WATERMAN

Schrijf u in bij een sportschool, koop nieuwe sportschoenen, laat u masseren of ga naar een schoonheidssalon. Neem het u niet alleen voor; doe het. Laat eventuele spanningen thuis; geef een kus, vertrek en kom op tijd thuis..

VISSEN

U luistert vaker naar uw hart dan naar rede en doet u dat dit weekend maak u dan geen zorgen over de kosten. In uw carrière kunt u met vragen zitten die voorlopig niet te beantwoorden zijn. Zondag kunt u zich anders dan anders gedragen.