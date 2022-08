’Ik snap niet dat vrouwen parttime werken om vaker bij de kinderen te zijn’

„Ik heb 43 jaar fulltime gewerkt, economische zelfstandigheid stond bij mij hoog in het vaandel. Afhankelijk zijn van mijn partner was voor mij een gruwelbeeld. Momenteel hebben veel samenwonende mensen hun financiën redelijk goed gescheiden (de een zorgt voor dit en de ander voor dat). Toch zie je nog steeds dat vrouwen vaak deeltijd gaan werken om vaker bij de kinderen te zijn en er dus financieel op achteruit gaan.

Zelfstandig

Na een vechtscheiding - dat maken helaas veel mensen mee - was het voor mij een hele geruststelling dat ik mijn eigen inkomen had. Ik had door de vechtscheiding tijdelijk minder te besteden, maar doordat ik altijd gewerkt heb, had ik nog een redelijk goed inkomen. Een tandje minder was tijdelijk geen probleem.

Wat ik vooral belangrijk vond, was dat mijn werk onverminderd doorging toen ik voor de kinderen moest zorgen. Mijn inkomen ging in die periode grotendeels naar een kinderoppas, maar dat heeft zich uitbetaald nadat ze zelfstandig werden. Ik heb het altijd vreemd gevonden dat mensen het toentertijd (eind jaren zeventig) vanzelfsprekend vonden dat je als vrouw stopte met werken. Ik had met plezier gestudeerd om te gaan werken en zelfstandig te worden. Daarom snap ik niet waarom vrouwen ervoor kiezen om nu, na het krijgen van kinderen, parttime te gaan werken. Ik zou het wel van de daken kunnen schreeuwen: zorg dat je economisch zelfstandig bent en blijft. Dat geeft rust in je hoofd en is een grote zorg minder bij het nemen van belangrijke beslissingen in je leven.

Die mentale rust is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor je kinderen. Momenteel lees ik steeds vaker dat de werkende generatie ervanuit gaat dat straks de erfenis van hun ouders de gaten zal dichtrijden voor hun pensioen. Dat lijkt mij toch een aanname die vies kan tegenvallen.

AOW-leeftijd

Op mijn 65e ben ik gestopt met werken. Mijn AOW-leeftijd liet nog twee jaar op zich wachten, maar ik kon door mijn opgebouwde pensioen makkelijk eerder stoppen. Om mij heen kunnen mensen daar nog weleens jaloers op zijn, maar ik heb daar hard voor gewerkt.

Ik sta er werkelijk versteld van met welk gemak mensen parttime werken en van alle sociale voorzieningen gebruik weten te maken. Want voor dat laatste nemen mensen wel de tijd! Het Nederlandse sociale vangnet is prima voor de mensen die het echt nodig hebben. Maar het begrip ’echt nodig hebben’ of ’recht hebben op’ zijn voor mij begrippen die wel erg breed worden opgevat. Dat mensen in deeltijd werken is de eigen verantwoordelijkheid, man of vrouw, maar mensen moeten niet piepen als ze straks aan het einde van hun arbeidzame leven bijna geen pensioen hebben opgebouwd.

