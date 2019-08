'Ik lieg tegen mijn man over mijn koopgedrag'

"Moeder worden is natuurlijk wennen. Je hele leven draait voortaan om een baby die voortdurend aandacht nodig heeft. Je kunt niet meer gaan en staan waar je wilt. Desondanks ben ik dolblij met onze kleine meid die in november alweer haar eerste verjaardag viert.

Inkomen gehalveerd

Mijn man Mark en ik hebben besloten dat ik na de bevalling alleen nog op vrijdag en zaterdag zou gaan werken. Zo hoeven we geen gebruik te maken van dure kinderopvang - mijn moeder past op vrijdag op, mijn man is op zaterdag vrij - en is de baby gewoon lekker thuis.

Op zich bevalt dat prima, al mis ik mijn werk. Toen ik nog vijf dagen per week in de kapsalon stond, had ik veel meer verantwoordelijkheid. Ik verving mijn baas tijdens haar afwezigheid en ik was een vraagbaak voor iedereen. Nu niet meer. Ook vind ik het vervelend dat mijn inkomen meer dan gehalveerd is, terwijl ons uitgavenpatroon is toegenomen.

Last minute boeken

Mark en ik storten naar rato geld op onze gemeenschappelijke rekening. Ook hebben we ieder een eigen spaarrekening. We hebben afgesproken dat we met dat geld kunnen doen wat we willen, al heeft Mark gezegd dat hij het niet eerlijk vindt als hij de vakantie alleen zou moeten betalen. We zijn, of eigenlijk waren, van plan om in september een last minute naar de zon te boeken.

Mijn probleem is dat mijn spaarrekening hartstikke leeg is en ik zelfs rood sta op mijn creditcard. Ik vind het gewoon moeilijk om zuinig te leven. Als mijn dochtertje slaapt, kijk ik graag op online kinderkledingwinkels en vaak koop ik dan iets. Ik vind het ook saai om de hele dag met de baby thuis te zitten. Dus ik ga ook vaak met haar shoppen of ergens koffie drinken of lunchen.

Geld is op

Mark vraagt weleens waar ik al die spulletjes toch vandaan heb en dan lieg ik dat ik ze heb gekregen of dat ik ze tweedehands heb gekocht. Laatst vroeg hij hoeveel geld ik had gespaard, zodat hij een inschatting kon maken waar we naartoe zouden kunnen.

Hij gaf aan dat hij het pittig vindt om de hele zomer te buffelen en dat hij doodmoe is. Ook ik vind werken tijdens deze periode zwaar. Iedereen wil voor en na de vakantie worden geknipt en gekleurd en de gesprekken in de stoel gaan alleen over leuke reisjes. Bovendien worden vakantievierende collega’s niet vervangen, dus werk ik dubbel zo hard. Ik kijk er enorm naar uit om twee weken lang met ons drietjes te zijn en van de zon en de zee te genieten.

Ik heb nog niets gezegd, doodsbang dat ik binnenkort aanmaningen van de bank krijg. En dat Mark dan zegt dat we helemaal niet weggaan. Ik vrees dat ik hem toch moet vertellen dat mijn geld schoon op is. Hopelijk is hij niet al te boos."

