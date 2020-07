Ben jij bang voor corona als je naar een feestje gaat?

In België neemt het aantal coronabesmettingen bijvoorbeeld momenteel zó fors toe dat men vreest aan de vooravond van een tweede golf te staan. Daar zit men nu op 115 nieuwe besmettingen per dag. Dat kan in Nederland natuurlijk ook gebeuren. Maar de één trekt zich daar niks van aan en gaat gewoon gezellig verjaardagen vieren en uit eten, de ander slaat dit soort uitnodigingen af, maar voelt zich wel bezwaard. Want probeer maar eens nee te zeggen als je broer zegt ‘dat zijn hart breekt als je niet op zijn verjaardag komt’ of dat ‘één drankje in de zon toch wel kan’.

Praat mee

Wat doe jij als je een uitnodiging krijgt voor een evenement waar veel mensen bij elkaar zijn? Denk je ‘het loopt wel los met die corona, ik vier wat er te vieren valt’ of accepteer je de uitnodiging, maar geniet je er toch niet echt van? Of kies je voor veiligheid en blijf je hoe dan ook thuis? Praat met ons mee op Facebook!