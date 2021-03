Daghoroscoop 30 maart - Leg die ruzie snel bij, Tweelingen

VANDAAG JARIG

Met Uranus, de financiële planeet in je teken, zal je vooral willen weten wat voor jou zinvol is. Toon je bereid de geijkte regels opzij te schuiven. Niet omdat die regels verkeerd zijn, maar omdat je hebt gemerkt dat hetgeen voor anderen geldt niet voor jou ideaal is. Volg je intuïtie.

RAM

Een oude, hinderlijke kwestie kan opnieuw aan de orde komen. In plaats van een ultimatum te stellen, kun je beter rustig met het probleem omgaan. Wees op je hoede als je vandaag inkopen gaat doen en laat je niets wijsmaken.

STIER

Ontwijk de menigte; breng liever tijd door met je partner. Kameraadschap neemt toe als je waardering toont voor de unieke kwaliteiten van de ander. Met wat vleierij valt veel te winnen. Wees aardig tegen buitenbeentjes.

TWEELINGEN

Ruzie met vrienden kan de hele dag aan je blijven knagen. Probeer er afstand van te nemen; bel even op en leg het geschil snel bij. Ben je betrokken bij een geheime affaire, dan is het zaak daar snel een punt achter te zetten.

KREEFT

Het spanningsniveau kan hoog zijn. Zonder aanwijsbare reden kan iemand tegen je uitvallen. Probeer rustig te blijven en zucht maar eens diep. Allerlei therapeuten kunnen je helpen als je problemen hebt in je privéleven.

LEEUW

Als je wederhelft het druk heeft met zijn/haar carrière, zullen andere taken door jou verricht moeten worden. Afhankelijk van je houding pakt dit goed of fout uit. Laat het, los van alles, niet steeds reden tot ruzie zijn.

MAAGD

Stel je constructief, behulpzaam en bemoedigend op. Relaties die tijdelijk verbroken waren of minder hecht, kunnen nu worden hersteld. Met diplomatie kom je een heel eind in een situatie, die anders tot een breuk zal leiden.

WEEGSCHAAL

Je zal weinig belangstelling hebben voor pleziertjes nu dringender zaken je aandacht eisen. Het kan echter ook aantrekkelijk zijn even een andere kant op te kijken dan staren naar onbetaalde rekeningen. Alles op z’n tijd.

SCHORPIOEN

Je immuunsysteem kan baat hebben bij een verandering van dieet. Naast een fitnessprogramma kan dit je weer in topvorm brengen. Las pauzes in als je aan het werk bent en doe iets dat kan bijdragen tot je gevoel van eigenwaarde.

BOOGSCHUTTER

Rustig waarnemen is nu een verstandige en doeltreffende strategie. Onaangename lieden kunnen je ergeren, maar het is zinloos om te reageren op onkunde of onhebbelijkheid. Leer van concurrenten door ze te observeren.

STEENBOK

Je kunt emotioneel zijn; onderdruk de neiging om je zonder na te denken ergens op of in te storten. Benader anderen vriendelijk en kwets hun ego niet, want dat verpest de sfeer. Wees open en gul, maar zorg dat zoiets van twee kanten komt.

WATERMAN

Ga behoedzaam om met de gevoelens van anderen. Je zal geduld nodig hebben om met verschillende situaties tegelijkertijd om te gaan als emoties een rol spelen. Er wachten je problemen waarvoor aanpassingen nodig zijn.

VISSEN

Negatieve invloeden waarschuwen je voorzichtig te zijn in elke vorm van communicatie. Discussies over religie of politiek kun je nu beter vermijden. Er zal snel ruzie ontstaan als woorden uit hun verband worden gerukt of verkeerd worden begrepen.

