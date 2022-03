’Volop kritiek, maar toch massaal naar Chateau Bijstand kijken’

Eéénig

35.000 euro per aflevering krijgen ze om een maandje op bijstandsniveau te leven, Neerlands meest hysterische familie – waar we alle kunstjes en voorgekauwde tegelwaardige uitspraken inmiddels allemaal van kunnen dromen. Het staat in schril contrast tot wat iemand die daadwerkelijk in de bijstand zit maandelijks krijgt bijgeschreven op de rekening. Eéénig, niet?

Wijnen, wijnen

Ik kreeg er een extreem ongemakkelijk gevoel van toen ik enkele maanden geleden las wat het nieuwe verdienmodel van de Meilandjes was. Even lekker arm doen in een piepkleine huurwoning. Nou, daar hadden we met z’n allen natuurlijk meteen een beeld bij. Martien die de hele boel bij elkaar gilt omdat ’ie er zijn kont niet kan keren. En dan Maxime, die het maar slecht trekt dat ’wijnen, wijnen’ er om 12.00 uur niet inzit, simpelweg omdat daar geen geld voor is.

Popcorn

De kritiek was fors en terecht. Toch heb ik geen moment gedacht dat het zou gaan floppen. Zo werkt het namelijk; we willen dan toch kijken naar ’het ongeluk aan de andere kant van de rijbaan’. Iedereen vervloekt kijkfiles, maar we gaan wel massaal op de rem. Iedereen vindt het concept ’smullen van de bijstand’ wanstaltig. Toch zaten we de eerste aflevering gezellig met 1,1 miljoen kijkers, een bak popcorn en een glaasje ranja voor de tv.

Vroeger

Ik heb niet gekeken, ik had daar geen enkele behoefte aan. Ik heb wel op Twitter gelezen dat Erica over het huis waarin ze verblijven riep: „Ja, zo woonden de mensen vroeger.” De schaamte voorbij, echt. Hoe zou zo’n uitspraak binnenkomen bij mensen voor wie dat huis A: amper te betalen is en B: hun veilige haven betreft?

Armoede

Je ervaart niet in een maand tijd wat armoede is. Armoede zit ’m in de ongeopende enveloppen vol rekeningen. De voortdurende angst voor post, voor deurwaarders. Armoede zit ’m in blinde paniek als iets stuk is of stuk dreigt te gaan. In met verjaardagen of Sinterklaas geen cadeautje voor je kind kunnen kopen. Zelfs geen nieuwe schoenen, als de huidige veel te klein worden…

BN'er moe

Dat goede doel is als je het mij vraagt vooral een goede dekmantel om zelf ook flink te cashen en die spotlights weer te pakken, want stel je voor dat iemand ze een maand vergeet. Is het nou niet mogelijk dit onderwerp op een integere manier aan te kaarten zonder een saus van entertainment? Ik ben ook gewoon een beetje BN’er-moe. Hebben we daadwerkelijk Martien en Erica nodig om te zien hoe een groot deel van Nederland dagelijks (over)leeft?

Bombastisch gekrijs

Ik heb ergens de hoop dat de kijkcijfers vanavond wel een signaal geven. Dat het die eerste aflevering toch een beetje aapjes kijken was en we nu massaal weer vasthouden aan onze punten van kritiek. Maar ik vrees dat de popcorn alweer klaarligt voor een nieuwe portie bombastisch gekrijs in kringloopwinkels. Ach, zo heb je op jouw manier natuurlijk wel keurig meegeleefd met de minderbedeelden in onze maatschappij. En daarna met een goed gevoel je bedje in.