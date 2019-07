Het is toch alweer even geleden dat ik na het zien van een documentaire een half uur voor me uit heb zitten staren. Gegrepen door een mengeling van ongeloof, wanhoop en woede. En het rare is: ik wist het allemaal eigenlijk al. Van de week kwam de documentaire The Great Hack uit op Netflix en één ding is zeker: wie veel op social media zit, moet dit zien.