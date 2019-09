’Je mag alles van me weten, behalve... mijn donorkeuze’

Ⓒ Hollandse Hoogte

Het is een van de mooiste cadeau’s die je iemand kunt geven: kans op leven. Vanaf 1 juli 2020 treedt de nieuwe donorwet in werking, een gegeven waaraan veel campagnes worden besteed. Door deze wet wordt iedereen donor tenzij je in het Donorregister aangeeft dat niet te willen zijn. Het ’wel of niet donor worden’ is een lastige keuze en voer voor (heikele) discussies. Want als je die keuze dan hebt gemaakt, durf je daar dan voor uit te komen? Bijvoorbeeld als je ’nee’ hebt gezegd? Praat mee!