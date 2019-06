Laura heeft Gilles de la Tourette: ’Ik ben er blij mee’

Laura Beljaars Ⓒ Richard Bosman

Vandaag is het Europese Tourettedag. Laura Beljaars (30) heeft Gilles de la Tourette, maar is meer dan dit het syndroom. Want desondanks heeft ze de pabo afgerond en heeft ze haar master Development, Education and Global Learning gehaald. "Ik wil laten zien dat alles mogelijk is, óók met Tourette." In verband met de actualiteit herplaatsen we dit stuk dat eerder in juli 2018 op VROUW.nl stond.