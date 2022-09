Premium Het beste van De Telegraaf

Vrouw magazine Sabine zoekt uit of het Oktoberfest iets voor haar is: ’Oans, zwoa, drei, gsuffa!’

Door SABINE LEENHOUTS

‘Bieren tot je erbij neervalt’, vind ik met carnaval al geen succes, dus waarom zou ik er helemaal voor naar Beieren afreizen? Ⓒ Mariëlle Vermeer

Bier mag dan niet haar favoriete drank zijn, maar een verkleedfeestje is wél aan onze Sabine Leenhouts besteed. Dus ging zij, voordat corona nog iets anders was dan het bekende biertje, compleet met traditionele dirndl én miljoenen andere bezoekers, naar het Oktoberfest in München. Omdat vandaag (ein-de-lijk) het bierfeest weer van start gaat, blikken we terug met Sabines ervaring.