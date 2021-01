Alyssa uit Jamaica: ’Mensen hebben geen geld meer om kinderen eten te geven’

Ⓒ Eigen beeld

In de rubriek ‘Corona in…’ bespreken we de situatie rondom corona in het buitenland, door de ogen van een VROUW-lezeres. Vandaag Alyssa van der Ree (31). Ze woont samen met haar Canadese man en hun acht maanden oude baby Leonardo in Kingston, Jamaica. Ze heeft haar eigen yogastudio.