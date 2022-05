Zou jij het erg vinden als je kind de stiefmoeder mama noemt?

De rechter gaf de moeder gelijk. Haar ex-man mag zijn nieuwe vriendin niet aanwijzen als ’mama’ in het bijzijn van het kind. De vader mag alleen met ’mama’ verwijzen naar de moeder van het kind. Ook moet de vader mensen buiten het gezin op de hoogte stellen van deze uitspraak.

’Mama’

Het kind noemde de nieuwe vriendin van de vader ’mama’ wat de moeder erg pijnlijk vond. Dit zorgde volgens de moeder ook voor verwarring bij het kind. De vader zag het probleem niet. Volgens hem is het duidelijk wie de echte moeder van het kind is.

Verwarring

Kinderpsycholoog Tischa Neve zegt tegen RTL Nieuws dat een kind ’dondersgoed’ weet wie zijn of haar moeder is. Mensen in de omgeving van het kind kunnen wel in de war raken. „Als een kind het op school of op de opvang over mama heeft, kunnen andere mensen misschien denken dat het over de biologische moeder gaat terwijl het kind de stiefmoeder bedoelt.”

Loyaliteitsconflict

Volgens Neve moeten dit soort discussies wegblijven van het kind. „Kinderen kunnen zich schuldig gaan voelen of in een loyaliteitsconflict komen. Dat is echt niet wenselijk.”

Stiefmoeder

Een stiefmoeder kan een grote rol vervullen in het leven van je kind. Als je kind bijvoorbeeld om de week bij je ex-partner is of standaard elk weekend. De rol van stiefmoeder is ook anders als zij zelf kinderen heeft. Haar kinderen noemen haar ook mama, dan is het een logisch gevolg dat jouw kind haar ook mama noemt.

Aanspreekvorm

Het kan voor moeders voelen alsof ze vervangen worden. Je kind heeft maar één moeder. Volgens Neve zou je ook samen met het kind op zoek kunnen gaan naar een andere aanspreekvorm.

Reacties

Kimmey vindt het vooral pijnlijk voor het kind.

Louisa ziet een moeder niet als iemand die het kind heeft gedragen.

Doret heeft dit zelf ook meegemaakt. Zij staat achter het besluit van de rechter.

Praat mee

Zou jij het erg vinden als jouw kind de stiefmoeder ook met ’mama’ aanspreekt? Of zou je blij zijn dat je kind een goede band heeft en zich vrij voelt om de stiefmoeder ’mama’ te noemen? Praat mee op onze Facebook-pagina!