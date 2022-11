Daghoroscoop 7 november - Laat je zenuwen niet de overhand krijgen, Steenbok!

VANDAAG JARIG

Komend jaar kan de baan waarvan je droomt je zomaar in de schoot vallen en die zal ook goed beloond worden. Het gedrag van Jupiter in jouw horoscoop kan onstuimig zijn en dat houdt in dat je zin zult hebben om risico’s te nemen. Als jouw intuïtie goed is afgesteld zal dat echter positief uitpakken.

RAM

Pas op voor valse beloften. Je bent van nature kwetsbaar en een weinig scrupuleus iemand kan daar misbruik van maken. Blijf de hele dag op je hoede als jij je op het water bevindt of met chemicaliën, oliën of andere vloeistoffen werkt.

STIER

Extra aandacht van anderen geeft extra energie. Het zal je geen moeite kosten een leidinggevende rol te vervullen, maar maak geen overmoedig gebruik van jouw charme. Jouw creativiteit stelt je in staat jouw gevoeligheid te demonstreren.

TWEELINGEN

Vertraging in een juridische procedure kan je ertoe brengen eigen inlichtingen te vergaren en als je juiste informatie krijgt zal dat de zaak bespoedigen. Doe je aan fondsenwerving, dan zul jij jouw verwachtingen moeten bijstellen.

KREEFT

Je kunt veel voor elkaar boksen op jouw werkterrein en contacten leggen met belangrijke mensen. Pak zakelijke afspraken collectief aan. Een uitgelezen dag om een bijeenkomst te arrangeren en toekomstplannen te ontvouwen.

LEEUW

Je kunt vandaag worden opgemerkt door mensen die het voor het zeggen hebben. Het wordt overduidelijk dat hard werken dividend oplevert. Regels kunnen vervelend zijn, maar zijn in de meeste gevallen noodzakelijk.

MAAGD

Omgaan met buitenlanders kan amusant zijn. Er lijkt sprake van liefde maar het kan moeilijk zijn om verwachtingen en fantasieën uit elkaar te houden. Solliciteer bij een luchtvaartmaatschappij als je van reizen houdt.

WEEGSCHAAL

De trend lijkt wat verwarrend. Jouw energie kan snel afnemen dus verdeel jouw activiteiten over de hele dag en neem geregeld rust. Maak geen keuzes als niet geheel duidelijk is wat je wilt en stel een ingewikkelde deal even uit.

SCHORPIOEN

Je kunt wat terneer geslagen zijn. Veel praten zal weinig daden tot gevolg hebben en een belangrijke taak kan erbij inschieten. Probeer niet het werk van een ander te doen. Hoewel jouw baas daar blij mee zal zijn kan het je opbreken.

BOOGSCHUTTER

Onder invloed van de kosmos is het begin van deze week complex. Je kunt minder gemotiveerd zijn en ook minder in staat om logisch en praktisch te denken. Relaties kunnen stroef verlopen. Probeer scènes te voorkomen.

STEENBOK

Laat jouw zenuwen niet de overhand krijgen als je een eerbewijs te wachten staat. Een korte ontmoeting die terstond jouw fantasie prikkelt kan je de rest van de dag bezighouden en je zult snel een volgende ontmoeting willen arrangeren.

WATERMAN

Huiselijke kwesties kunnen je onrustig maken als de lijst van klussen steeds langer wordt. Misschien kun je taken over verschillende familieleden verdelen. Zaken kunnen frustreren als jouw partner minder ambitieus is dan jij.

VISSEN

Let op jouw post en e-mail. Er kan een belangrijke boodschap tussen zitten die je over het hoofd hebt gezien. Als je vrienden hebt verwaarloosd kunnen die het contact stopzetten en dat zal je meer spijten dan je nu verwacht.

