’Dit missen we vooral níet op Koningsdag’

Verplicht opruimen

Je hoefde dit weekend je zolder niet op om ergens tussen de skikleren, het gourmetstel en de koffers de spullen te zoeken die je eerder dit jaar had weggelegd onder het motto ‘dat vissen we er in april wel weer vanaf’. En je hoefde ook niet onder tijdsdruk die speelgoedkast en de kinderkamers van onder tot boven te sorteren.

Het weer

Je hebt buienradar dit jaar niet als je ’app tot meer levensgeluk’ bestempeld. Zon, regen, hagel, sneeuw: wat maakt het uit, je hoeft toch niet met je kinderen en halve inboedel op een kleedje te zitten of met je dorpsgenoten op het plein dronken te worden terwijl volksmuziek uit de speakers knalt. (Oké, beetje zuur dat het nu al twee jaar op rij stralend weer is…)

Locatie, locatie

Ook iets waar je je dit jaar geen enkele zorgen over hoeft te maken: de locatie van je kleedje. Geen nachtelijke trektocht naar de plek waar alles gebeurt, zodat je met tape en stoepkrijt duidelijk kunt maken dat alleen jouw kinderen daar mogen verkopen. No stress!

Uitslapen

En daardoor hoef je ook je wekker niet midden in de nacht te zetten om de plek te claimen en je stalletje op te bouwen. Dit jaar kun je gewoon uitslapen en op je dooie gemak met koffie en verse croissants (of oranje tompoezen) je dag beginnen.

Etaleren

Wat ook heel veel rust geeft, is dat je je niet de hele dag druk hoeft te maken om je ’etalage’. Want waar jij snapt hoe overzicht op het kleedje de verkoopresultaten alleen maar ten goede kan komen (eyecatchers vooraan, trek ze binnen die klanten), zijn kinderen over het algemeen toch meer van de kwak-daar-maar-neer-tactiek. Nul ergernissen op dat vlak nu.

Prijzencircus

En ook al geen stress over prijzen. Geen paniek omdat je dochter dat mooie kookboek dat je ooit voor de hoofdprijs kocht, voor 10 cent wegdoet. Of omdat je zoon verkopers de stal uit jaagt door met een stalen gezicht 50 euro te vragen voor de poppenwagen van z’n zus.

Plassen

Deze dag in 2021 kun je gewoon, wanneer jij het wil, naar een schoon toilet. Geen horrorbezoekjes aan Dixies of ellenlange rijen bij een plaatselijke kroeg waar je je plasje voor twee euro mag achterlaten. Het is echt zo: elk nadeel heeft een voordeel.

Rotzooi mee terug

Waar je voorgaande jaren steevast met meer rotzooi thuiskwam dan je vertrok, zit je dit jaar niet opgescheept met de muf ruikende knuffelbeer van de kinderen van het kleedje naast jullie. En er gaat ook geen ongetwijfeld incomplete puzzel en een auto met drie wielen mee naar huis. Nou, als er iets toch een voordeel is…

Dus al met al is het zo’n ramp nog niet, zo zou je jezelf de heilige geest in de strot kunnen praten. Ach, wij weten wel beter. We kunnen niet wachten tot we een jaar verder zijn. Dan zullen we snikkend van emoties de kleedjes uitrollen en zal de Oranjebitter rijkelijker vloeien dan ooit tevoren. We zullen vanuit onze tenen ’Leef!’ meezingen en zelfs een bezoek aan een Dixie zal de pret niet kunnen drukken. Nog een jaartje zonder. In 2022 gaat het dak eraf.