Weekhoroscoop week 3

Ram

Liefde: Je bent ontzettend blij met je partner en bedenkt met alle creativiteit die je in je hebt iets leuks om hem of haar te verrassen. Vooral het weekend wordt erg gezellig omdat jullie dan sinds lange tijd niets ‘moeten’.

Financiën: De praktische kijk die je momenteel op de dingen hebt, helpt je bij het ordenen van je financiën, het organiseren van je in -en uitgaven en alles weer goed op de rit te zetten.

Werk: Het is geen goede week om nieuwe projecten te beginnen. Door eerst de taken af te maken die al op de agenda staan, voorkom je dat de dingen je straks boven het hoofd groeien.

Persoonlijk: Voor je iemand een gunst verleent of dienst bewijst doe je er verstandig aan jezelf eerst af te vragen of iemand uit eigenbelang handelt of er wellicht een dubbele agenda op na houdt.

Stier

Liefde: Na wat aanvaringen in het verleden, weet je inmiddels exact wat je beter wel en niet tegen je partner kunt zeggen. Aan tact en voorzichtigheid ontbreekt het je dan ook niet deze week; de communicatie tussen jullie verloopt prima.

Financiën: Het is geen goed moment om een gokje te wagen of anderszins een risico te nemen op financieel gebied. Je doet er nu verstandiger aan om dingen te plannen voor de langere termijn.

Werk: Hoewel de dingen niet zo snel gaan als je zou willen, doe je ze wel enorm goed. En is dat eigenlijk niet veel belangrijker? Laat je niet opjagen en doe je werk vooral op de manier waarop het voor jou goed voelt.

Persoonlijk: Iemand in je omgeving probeert met een zielig verhaal je medelijden op te wekken om op die manier iets van je gedaan te krijgen. Aan jou de keuze of je erin meegaat of niet.

Tweelingen

Liefde: Het is een gunstig moment om eens rustig met je geliefde om de tafel te gaan zitten voor het bespreken van serieuze toekomstplannen. De communicatie is top en jullie zijn het nog redelijk met elkaar eens ook.

Financiën: De kans is groot dat je deze week wat extra hulp of advies kunt gebruiken bij financiële aangelegenheden. Dit kan in verband staan met budgetteren, maar ook met zaken als bijvoorbeeld het omzetten van een lening, hypotheek of verzekering.

Werk: Je bent mild gestemd en vindt het dan ook geen enkel probleem om je collega’s hier en daar een helpende hand te bieden. Zelfs wanneer iemand een onaardige opmerking maakt haal je je schouders erover op. Lekker belangrijk.

Persoonlijk: Verzorg je huid extra goed met een fijne reinigingsmelk en dito tonic. Met de Franse slag je make-up verwijderen kan nu vervelende gevolgen hebben met het oog op puistjes of uitslag.

Kreeft

Liefde: Het liefst blijf je thuis om iets voor jezelf te doen. Zelfs het gezellige gebabbel van je partner is je even te veel. Doe lekker je ding, zodra je klaar bent met cocoonen zoek je je lief vanzelf wel weer op.

Financiën: Je komt (al dan niet online) iets tegen wat je al een poosje heel graag wilde hebben en waar ook al naar op zoek was. Helaas laat de kwaliteit van dit item jammerlijk te wensen over. Niet doen dus, Kreeft. Hier krijg je geheid spijt van.

Werk: Je hebt de dingen prima onder controle en werkt probleemloos je hele ‘to-do’ lijstje af. Er blijft zelfs nog wat tijd over om alvast vooruit te werken of iets nieuws te beginnen. Hoe beter je je tijd verdeelt hoe verder je komt.

Persoonlijk: Je hebt grote behoefte aan een gezellig middagje (of avondje) met je vriendinnen. Lekker kletsen en even heerlijk de boel de boel laten. Wie bel je als eerste?

Leeuw

Liefde: Hoewel je best weet dat je partner soms wat overdrijft, vind je het helemaal niet erg om hem of haar deze week iets meer te ontlasten. Als je je lief ergens mee kunt helpen zodat hij of zij meer tijd heeft voor andere dingen, vind je dat helemaal prima.

Financiën: Als je al rondliep met het idee om een belangrijke aankoop te doen, een lening aan te gaan of een hypotheek af te sluiten, is dit het juiste moment. Stel de dingen niet langer uit en onderneem het liefst vandaag nog actie.

Werk: Je hebt veel plezier in het samenwerken met een bepaalde collega. Er heerst een prettige werksfeer en er is geen sprake van onenigheid. Sterker nog; het is beregezellig!

Persoonlijk: Je hebt nu extra veel zin om te handwerken of te knutselen. In elk geval om iets creatiefs te doen. Wat let je? Haal wat wol, stof, papier of andere leuke frutsel spullen en doe je ding!

Maagd

Liefde: Je natuurlijke charme krijgt deze week nog eens een extra boost, waardoor niet alleen je partner weer helemaal verliefd op je is, maar ook anderen je drie keer nakijken op straat. Nu niet naast je schoenen gaan lopen hoor!

Financiën: Je hebt behoefte aan iets nieuws en bent ook zeker bereid hier wat extra geld aan te spenderen. Super leuk, zolang je maar zeker weet dat het geen bevlieging is. Is het een idee om er misschien toch nog een nachtje over te slapen?

Werk: Hoewel je het ergens niet helemaal mee eens bent, heb je nu totaal geen zin in discussies of ander gedoe. Dat je zelf hiervoor even een stapje opzij moet doen, neem je nu even voor lief.

Persoonlijk: Als je al nieuwsgierig was naar een privé kwestie van één van je vrienden is nu het moment om dit terloops ter sprake te brengen. Een goed gesprek gaat nu gemakkelijk de diepte in.

Weegschaal

Liefde: Momenteel laat je het maken van keuzes graag aan je partner over. Hoewel je best weet wat je wilt, vind je het geen enkel probleem om iets te doen wat je geliefde erg leuk vindt. Hij of zij mag het zeggen deze week.

Financiën: Dit is een goed moment om onduidelijkheden in je financiën te onderzoeken en op te helderen. Vooral aan het einde van de week zit je hoog in je concentratie en valt het kleinste detail je op.

Werk: Waak ervoor dat je geen al te grote risico’s neemt. De kans dat je onbedoeld een beslissing neemt die je werkgever veel geld (of een klant) gaat kosten is aanwezig.

Persoonlijk: Je bent geneigd op te komen voor personen die het een stuk minder hebben dan jij of niet in staat zijn om zichzelf te verdedigen. Bepaal hier voor jezelf wel een grens, je kunt niet ieders leed op je schouders nemen.

Schorpioen

Liefde: Jij en je partner zitten in dezelfde positieve flow waarin jullie extra waarderen wat jullie samen hebben. Leuke dingen doen staat dan ook bovenaan de lijst en daar weten jullie nog tijd voor te maken ook. Heerlijk!

Financiën: Je zou best wat meer zelfdiscipline kunnen gebruiken om je uitgaven in de hand te houden. Niet dat je het geld met bakken uitgeeft, maar je laat de teugels wel iets meer vieren dan anders.

Werk: Je kunt het óf enorm goed met iemand vinden, óf je kunt iemands aanwezigheid niet verdragen. Het is alles of niets. De gulden middenweg bewandelen is soms nog best lastig als je zo eerlijk bent.

Persoonlijk: Ondanks het feit dat schoonmaken niet direct je grootste hobby is, krijg je nu toch wel de kriebels om de boel eens lekker van onder tot boven te soppen. Als je eenmaal bezig bent ga je als de brandweer!

Boogschutter

Liefde: Op de een of andere manier doe je momenteel zó hard je best om je geliefde te behagen, dat hij of zij haast denkt dat je iets hebt goed te maken. Super lief natuurlijk, maar probeer het niet te overdrijven.

Financiën: Je hebt de neiging jezelf dingen te ontzeggen die je eigenlijk wel graag wilt. Als je het kunt betalen, waarom doe je het dan niet gewoon? Gun jezelf die lol en beloon jezelf af en toe voor je harde werken.

Werk: Waar je het normaliter fijn vindt om een ander te kunnen helpen, moet je nu werkelijk het vuur uit je sloffen rennen om daarnaast ook je eigen werk af te krijgen. Denk eerst aan jezelf, dat mag best voor een keer!

Persoonlijk: Hoewel je op tijd naar bed gaat, val je wat moeilijk in slaap. Blijf lekker liggen en lees wat bij het nachtlampje. Dit is nu de snelste manier om alsnog op ontspannen wijze naar dromenland te vertrekken.

Steenbok

Liefde: Je geliefde is in een wat onzekere bui. Laat hem of haar maar even sippen, als je er iets van zegt wordt hij of zij mogelijk nog onzekerder, hetgeen natuurlijk niet de bedoeling kan zijn. Een welgemeend compliment geven daarentegen is wel een goed idee!

Financiën: Op creatieve wijze weet je sneller dan verwacht een bepaald doel te bereiken of zet je deze week in elk geval de eerste stap naar succes. Ga vooral op deze voet verder.

Werk: Het is heel aardig van je dat je een collega uit de brand wilt helpen of van goed advies wilt voorzien, maar pas op dat je zijn of haar problemen niet de jouwe maakt. Je denkt er momenteel nog meer over na dan de persoon in kwestie zelf.

Persoonlijk: Op het fysieke vlak verg je momenteel te veel van je lichaam. Eten, drinken, werken, slapen; zowel te veel als te weinig is niet goed. Zorg dat alles netjes in balans blijft en je voelt je direct een stuk fitter.

Waterman

Liefde: Je hebt veel geduld met je geliefde die momenteel tegen wat problemen aan loopt. Hij of zij is enorm blij met je begrip en het feit dat je hem of haar niet pusht tot dingen waar hij of zij op dit moment nog niet aan toe is.

Financiën: Dingen die je in het verleden minder handig hebt aangepakt vormen deze week een wijze les. Juist op het moment dat je dezelfde fout dreigt te maken, herinner je wat destijds hiervan de gevolgen waren.

Werk: Je voelt je bekritiseerd of afgewezen, hetgeen je maar moeilijk kunt verkroppen. Trek het je niet al te persoonlijk aan. Vat het op als opbouwende kritiek en probeer er vooral je voordeel mee te doen.

Persoonlijk: Met het oog op sociale contacten vind je het fijn om iemand te kunnen helpen. Aan de andere kant irriteert het je dat men er soms blind van uit gaat dat je er voor hen bent. Wellicht wil je gewoon niet als ‘vanzelfsprekend’ beschouwd worden?

Vissen

Liefde: Zelfs als je best weet dat je geliefde wel eens gelijk zou kunnen hebben, houd je koppig vast aan je eigen mening. Al was het alleen maar om niet toe te hoeven geven. Gelukkig kan je partner erom lachen en jij hierdoor zelf ook.

Financiën: Zaken die wat uit balans waren, trek je deze week moeiteloos recht. Fijn om hier geen zorgen (meer) om te hebben.

Werk: Vooral aan het begin van de week doe je liever iets waar je je eigen creativiteit in kwijt kunt dan dat je je weer aan de zoveelste routineklus moet wijden. Als je deze dingen nu eens combineerde?

Persoonlijk: Je hebt totaal geen behoefte aan oppervlakkige kletspraatjes en aarzelt dan ook niet om dit kenbaar te maken wanneer iemand toch een poging waagt,

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.