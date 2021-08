Premium Het beste van De Telegraaf

Achter het nieuws Martien Meiland wordt vandaag 60, hoe voelt dat nou?

Door Marijke Lemmers Kopieer naar clipboard

„Andere jaren vier ik mijn verjaardag bijna nooit. Maar zestig is natuurlijk wel wat om bij stil te staan.” Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP / Sander Koning

Een feestje als dit moet je niet laten gaan, zo vindt ook Martien Meiland die vandaag 60 jaar is geworden. „Andere jaren vier ik mijn verjaardag bijna nooit. Maar zestig is natuurlijk wel wat om bij stil te staan.” VROUW-eindredacteur Marijke (inmiddels over de 60) is bij vlagen minder blij met de leeftijd en schreef daar onderstaand artikel over: „Ik vind het behoorlijk confronterend. Want dan ben je op papier toch al bijna een bejaarde...?”