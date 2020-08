Inge’s man liet haar alleen op de camping: Hij is een psychopaat

Toen Inge (47) op een ochtend in de vakantie wakker werd op de camping, was de slaapplek van haar man leeg en zijn auto onvindbaar. Hij was weg, gevlucht. „Mijn kinderen en ik zijn de overlevenden van een psychopaat.”

Volgens Inge ga je niet één, twee, drie bij je man weg. Zeker niet als je man een persoonlijkheidsstoornis heeft. Inge had twaalf jaar een relatie met een man met wie ze vijf kinderen heeft. „Hij was alcoholist en de verslaving werd in stand gehouden door een persoonlijkheidsstoornis.”

Totaal in zijn macht

De voormalige partner van Inge was manipulatief. Met zijn intelligentie hield hij haar in zijn macht. „In het begin van onze relatie had ik niks door. Hij had zijn handjes ook niet los zitten, dus er gingen geen alarmbellen rinkelen. Hij pakte het mentaal aan; hij kleineerde me. En als iemand maar blijft herhalen dat je iets niet goed doet dan ga je dat uiteindelijk geloven.”

Eén van de manieren waarop hij dat deed, was in het bijzijn van anderen vertellen hoe lui ze wel niet was, dat ze geen diploma had en ook niet werkte. „Op een gegeven moment spraken de buren mij zelfs aan op mijn ’luie’ gedrag. Ze geloofden hém, terwijl ik wel degelijk een baan en diploma heb! Om te laten zien dat ze het mis hadden, heb ik op gegeven moment mijn diploma gekopieerd en bij de buren door de brievenbus gegooid.”

Bindingsangst

Ook zou het stel gaan trouwen, maar een paar weken daarvoor blies hij de bruiloft af. „Hij had opeens bindingsangst. De jurk, het pak, alles was al geregeld. Het enige wat hij zei, was: ’Het gaat niet meer door.’”

Inge en haar ex hadden al vijf kinderen, maar ze spraken altijd nog over het krijgen van meer. „Ik dacht dat hij dat ook wilde. Totdat ik de factuur van het ziekenhuis op de mat zag vallen; hij had zich achter mijn rug om laten steriliseren.”

Vakantiepark

Het moment waarop Inge zich realiseerde dat het echt niet goed zat tussen hen, kwam op vakantie. „We gingen naar een vakantiepark en waren daar met twee auto’s naartoe gereden, omdat we anders niet alle spullen konden meenemen.”

„We waren net drie dagen weg toen ik ’s ochtends wakker werd en zag dat de tent leeg was. Ik ging vol ongeloof kijken of zijn auto wel nog op het terrein stond. Ik dacht: ’Hij is 52. Als hij weg wilde, waarom besprak hij dat dan niet met mij?’” Toen ze zag dat hij echt weg was, barstte ze in tranen uit. Een lieve vrouw op de camping overtuigde haar te blijven. „Ze vond dat ik mijn kinderen de vakantie niet kon afnemen. Ze had gelijk, dus we bleven.”

Dat bleek een goede keuze. „Doordat ik veertien dagen alleen met de kinderen was, besefte ik hoe leuk het leven met mijn kinderen en zonder mijn man kon zijn. Eindelijk hoefden we niet meer op eieren te lopen!”

Ziekenhuis

Terug in Nederland confronteerde ze haar partner. Ze gaf hem nog één kans: het was afkicken van de alcohol of wegwezen. Hij koos voor het eerste. „Onder lichte dwang van mij en de kinderen heeft hij zich laten opnemen”, vertelt Inge.

Helaas ging het het eerste weekend nadat hij uit het ziekenhuis werd ontslagen al fout. „Hij was naar een hotel en ik besloot hem op te zoeken. Omdat ik dacht dat hij alleen was, opende de hoteleigenaar de deur voor me.” Wat ze toen aantrof, was de druppel. „Ik vond mijn man in de armen van een andere vrouw. Ze lagen tussen de wijnflessen. Naakt. Blijkbaar heeft hij die vrouw in het ziekenhuis ontmoet en was zij ook een patiënt.”

Inge zette definitief een punt achter de relatie, maar dat accepteerde hij niet. „Hij geloofde niet dat ik echt de deur voor hem gesloten zou houden, maar ik hield voet bij stuk. Toen hij dat eenmaal doorhad, schakelde hij advocaten en rechters in en vertelde hoe ’slecht’ ik was.”

Straatverbod

Gelukkig prikten de autoriteiten door het manipulatieve gedrag heen en kreeg hij een straatverbod. Maar daar trok hij zich niet zoveel van aan. „Hij stalkte me, reed nog tijden door onze straat. Hij belde, mailde, liet vrienden opbellen om me te vertellen dat de kinderen en ik bij hem terug moesten komen. Ook hackte hij mijn mail en mijn Facebook en op een gegeven moment belde hij zelfs mijn werkgever om leugens te vertellen. Gelukkig wist mijn werkgever beter.”

Ondertussen is het contact tussen Inge en haar kinderen en de ex minimaal. „De oudste wil helemaal geen contact meer. Volgens haar is mijn ex nooit een vaderfiguur geweest. Begrijp me niet verkeerd; ik houd het contact niet tegen, maar als zij niet wil gaan, respecteer ik dat ook”, zegt Inge. „De jongste wil wel graag naar haar vader, maar hij heeft nooit tijd voor haar.”

Geen interesse

„Hij toont tegenwoordig sowieso eigenlijk geen interesse meer in ons. Erg jammer voor de kinderen, maar zodra hij er behoefte aan krijgt, weet hij hoe hij ons moet bereiken.”

Inge voelt namelijk geen woede meer. „Ik heb wel verdriet gehad omdat ik niet kan begrijpen dat je een persoon waarmee je samenwoonde, waarmee je intiem was, dit aan kunt doen. Maar mijn karakter is dan ook anders. Gelukkig.”

