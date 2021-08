Premium Het beste van De Telegraaf

Seks & relaties Inges man liet haar alleen achter op de camping: ’Hij is een psychopaat’

Door Indra Jager Kopieer naar clipboard

Het moment waarop Inge zich realiseerde dat het echt niet goed zat tussen hen, kwam op vakantie. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Hoewel een vakantie voor de meesten in het teken staat van ontspanning en gezelligheid, was dat voor Inge (48) heel anders. De ex-man van Inge is er namelijk halverwege de vakantie opeens vandoor gegaan. De slaapplek van haar man was leeg en zijn auto onvindbaar. Hij was weg, gevlucht. „Mijn kinderen en ik zijn overlevenden van een psychopaat.”