1. Loslaten

Laat het allemaal een beetje los. Ik hoor moeders die hun kinderen extra stof geven, een taal laten leren, werkstukken en moodboards laten maken. Niet nodig, maak het vooral gezellig. Een verstoorde thuissituatie is moeilijker te repareren dan een leerachterstand.

2. Hulp

Laat de oudere kinderen de jongere helpen. Onderling is er vaak meer geduld dan met de ouders.

3. Plannen

Vogel uit wat voor jouw kind de beste tijd is voor schoolwerk. Onze oudste dochter blijkt het voor het slapen gaan veel beter te doen dan in de ochtend.

4. Spelletjes

Maak elke dag een wandeling en doe ondertussen taal- en rekenspelletjes. Hoeveel koeien zie je? Met welke letter begint het woord ’weiland’?

5. Activiteiten

Leer je kinderen ook iets wat ze normaal op school niet krijgen, bijvoorbeeld koken of wat klusjes in de tuin.

6. Liefde

Blijf liefde geven: knuffels, complimentjes, beloningen... Als iemand er even doorheen zit, hebben we daar aandacht voor: even luisteren, uithuilen en weer doorgaan.

7. Ken je rol

Probeer heel bewust van rol te wisselen: van moeder naar juf en weer terug, zodat je niet te emotioneel betrokken bent in het geval van negatief gedrag of fouten.

8. Sporten

Wij starten de dag iedere ochtend door met het hele gezin een rondje te joggen. Daarna beginnen ze fris aan het huiswerk.

9. Opa en oma

Vraag of één van de grootouders (bijvoorbeeld via videobellen) onderwijs wil geven. Opa en oma missen hun kleinkinderen en ze kunnen spelenderwijs sommen maken of elkaar brieven schrijven. Opa heeft al heel wat stickers gekregen.

10. Adem in, adem uit

Tel tot tien, haal adem en begin opnieuw. Weet dat je in de eerste plaats mama bent en geen leerkracht, je hoeft het niet perfect te doen.