’Een kind met een depressie help je niet met klankschalen’

Femke (34)

Femke de Grijs, schrijver, coach en trainer van paranormale en hoogsensitieve personen, ervaart dat niet alles zich laat verklaren. Ze heeft een relatie met Mathijs (40).

Chronische depressie

„Als kind zag ik in ons huis onderaan de trap vaak een man zitten die me doordringend aankeek. Ik begon het pas eng te vinden toen bleek dat mijn ouders hem niet zagen. Mijn moeder adviseerde me om hem weg te sturen – dat werkte. Wel bleef ik kleuren om mensen heen zien en sterke voorgevoelens houden. Het maakte me moe. Tijdens mijn studie brak dat mij op; ik werd somber en kreeg de diagnose chronische depressie. Medicijnen en cognitieve therapie moesten me helpen, maar dat was de oplossing niet. Ik sloot me af voor een deel van mijn gevoelens – dáár zat het probleem.”

Helderziend

„Een vrouwelijke psycholoog heeft mij geholpen in mijn proces. Ik weet nu dat ik helderwetend, heldervoelend en helderziend ben en zet dat in om andere vrouwen te helpen. Mijn vriend is ook spiritueel, dus voor hem en mijn schoonfamilie is het normaal. Vervelende reacties komen vooral uit religieuze hoek. Ik zou duivels zijn. Of ik zweverig ben? Tja... Als je verliefd bent, is dat voor de buitenwereld ook niet tastbaar. Wetenschap is nuttig, maar mijn ervaring is dat niet alles zich laat verklaren. Mijn waarnemingen helpen me vaak. Zo had ik een slecht gevoel over een huis in Nieuw-Zeeland waar we op zouden passen. Mijn vriend ook. We besloten het niet te doen. Precies in de periode dat wij er zouden zitten, werd het gebied getroffen door een cycloon!”

Mariëlle (47)

Mariëlle Beckers vaart op de wetenschap. Ze is orthopedagoog, eigenaar van Buro Bloei en systeemtherapeut in opleiding, getrouwd met Martijn (51) en moeder van zeven kinderen!

Wetenschappelijke onderbouwing

„Ik heb niets met spiritualiteit. Ik ben druk van karakter en heb regelmatig het advies gekregen te gaan mediteren. Alleen van dat advies word ik al opstandig. Ik hecht veel waarde aan een wetenschappelijke onderbouwing en zelfs daar ben ik kritisch op. Als er in een artikel staat ’uit onderzoek is gebleken dat’, duik ik die onderzoeken in. Ik neem niets zomaar aan. Ik werk met kinderen en vind het mijn taak ze te bieden waar ze iets aan hebben. Een kind met een depressie help je niet met klankschalen. Het kan me boos maken als ik zie dat zoiets als ’beelddenken’ ingezet wordt tijdens een studiedag voor docenten. Of dat gemeentes voor jeugdzorg in zee gaan met praktijken die in de alternatieve hoek zitten. ”

Spirituele nicht

”Geloven doe ik niet, nooit gedaan – ook niet in een hiernamaals. Het spiritueelste wat ik heb, is een blauw steentje in de vorm van een hartje. Ik kreeg het van mijn nogal spirituele nicht, toen haar man dreigde te overlijden. Dat greep me naar de keel. ’Dit heb jij nodig,’ zei ze. Ik vond het onzin, maar nu alles met hem is goed gekomen, ben ik toch waarde aan die steen gaan hechten. Ik doe inmiddels wel aan hot yoga, maar kies mijn docenten uit op nuchterheid. Ik kom er voor mijn lijf, niet voor verhalen over chakra’s. Ik zou willen dat de wetenschap toegankelijker wordt, zodat meer mensen daar hun heil gaan zoeken. Dat zovelen er tegenwoordig hun eigen waarheid op nahouden, baart me wel zorgen.”

