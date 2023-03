Daghoroscoop 22 maart - Sterrenbeeld Schorpioen: Trek geen snelle conclusies!

VANDAAG JARIG

Er kan dit jaar van alles gebeuren. Met Jupiter in jouw teken ziet het er goed voor je uit. Zo te zien ga jij meer op reis, en belangrijk: jouw levensstandaard gaat omhoog. Er lijkt sprake van een ingrijpende carrièreswitch die een idealistisch karakter krijgt; je wil een bijdrage leveren aan onze planeet.

STERRENBEELD RAM

Bereid een lange reis goed voor; controleer jouw uitrusting, kleding en medicijnen; laat banden, olie en accu doormeten. Houd zakdoekjes bij de hand om tranen weg te wissen als afscheid nemen van beminden moeilijk wordt.

STERRENBEELD STIER

Implementeer wat persoonlijke veranderingen en zorg ervoor dat deze standhouden. Probeer echter niet om ook andere mensen te veranderen want die zullen hun hakken in het zand zetten. Stel een chirurgische ingreep voorlopig uit.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Kleine, maar irritante tegenvallers kunnen ervoor zorgen dat jij alert blijft. Blijf bij voorkeur onder de radar, dan ontkom je aan situaties die stress zullen veroorzaken. Houd een belangrijk initiatief tot morgen op de plank.

STERRENBEELD KREEFT

Een tv-uitzending of spannend boek kan jou tot laat in de avond hebben opgehouden waardoor je je vanochtend wat katterig kunt voelen. Drink niet te veel koffie. Houd er rekening mee dat je met meer werk wordt opgezadeld dan jij voorzag.

STERRENBEELD LEEUW

Een sereen gevoel kan zich van jou meester maken terwijl kosmische energie jouw romantische en artistieke gevoelens kan stimuleren. Dit alles maakt het een geschikt moment voor onderhandelingen met vrouwen over jouw kansen.

STERRENBEELD MAAGD

Tracht de komende weken jouw horizon te verbreden middels studie, ervaringen en reizen of door mensen te ontmoeten met verschillende achtergronden. Liefde, of iets wat binnen een relatie is gezegd, kan jou behoorlijk bezighouden.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Meer dan anders kan jij de behoefte voelen om kennis te vergaren. Schrijf je in voor een korte cursus of training die jouw kans op werk kan vergroten. Eerlijk zijn tegen jezelf is nodig om de kwaliteit van jouw leven te verbeteren.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Zaken kunnen vandaag anders zijn dan jij denkt. Feiten kunnen beschikbaar zijn maar je kan verkeerd inschatten hoe ze te interpreteren. Trek dus geen snelle conclusies en accepteer dat er tijd nodig is om zaken helder te krijgen.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Er kan sprake zijn van emotionele spelletjes waardoor dit zo’n dag is waarop je voortdurend wordt dwars gezeten door aanpassingen en obstakels. Planning is essentieel, bekijk jouw opties en sta klaar om in actie te komen.

STERRENBEELD STEENBOK

Focus op het ontwikkelen van ideeën en plannen op korte termijn. Voor jouw ingenieuze vondsten heb je alleen meer tijd nodig om ze in praktijk te brengen. Nieuwe kennissen kunnen goede diensten bewijzen. Offer je niet op.

STERRENBEELD WATERMAN

Vertraging in het verkeer kan stress en frustratie opwekken en een stafbijeenkomst levert waarschijnlijk geen of nauwelijks resultaat op. Als een idee echter door iedereen wordt omarmd, start dan met de implementatie ervan.

STERRENBEELD VISSEN

Laat je niet te gemakkelijk overtuigen door mensen om jou heen. Denk goed na voor jij veel geld uitgeeft en gebruik jouw gezonde verstand. Ben je onzeker over jouw huidige romance, stel dan elke confrontatie uit tot morgen.

