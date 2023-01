Hoe (on)gezond is kaas eigenlijk?

Wat is kaas?

„Kaas is een zuivelproduct gemaakt van melk. Het bestaat uit de meeste vaste stoffen die in melk voorkomen. Dit zijn eiwitten, vetten en mineralen. Zuivel staat in de Schijf van Vijf, dus kaas ook.”

Is kaas gezond?

„Kaas is rijk aan vitamine A, vitamine B12 en mineralen zoals calcium, fosfor, magnesium en zink. Bovendien is kaas een bron van vitamine B2 en selenium. Verder bevat kaas eiwit, vet en weinig tot geen koolhydraten.

Melk en melkproducten, waaronder kaas, leveren gemiddeld ongeveer 60% van de dagelijkse inname van calcium en 40% van die van vitamine B12. Daarom zijn zuivelproducten belangrijk voor een gezonde voeding. Wel zit in sommige zuivelproducten als vla, pudding en vruchtenyoghurt toegevoegde suiker.”

Is kaas heel vet?

„Op de verpakkingen van kaas staat het vetgehalte aangeduid. Denk hierbij aan 10+, 20+, 30+, enzovoort. Magere kaas (10+, 20+ en 30+) bevat minder vet en meer calcium dan de vettere varianten. Het vet in kaas bestaat voor meer dan 60% uit verzadigd vet. Verzadigd vet is niet goed voor de bloedvaten.

Het vetgehalte staat aangegeven per hoeveelheid droge stof. De droge stof is de hoeveelheid kaas zonder water. Door verschillen in het gehalte aan water varieert het vetgehalte ook bij gelijke vetaanduiding. In oude kaas zit minder vocht. Daarom heeft het meer droge stof en dus meer vet dan jonge kaas. Kortom, oude 48+ kaas is vetter dan jonge 48+ kaas.”

Wat voor verschillende soorten kaas zijn er?

„Er bestaan heel veel soorten en indelingen van de harde Hollandse kazen. Het meest duidelijk is de indeling naar leeftijd: jonge, jong belegen, belegen, extra belegen, oude en overjarige kaas. Hoe langer de kaas rijpt, hoe droger en harder en voller en pittiger van smaak.

Vervolgens is er een traditionele benaming naar herkomst: Edammer, Goudse, Leidse en Friese kaas. Dit is veranderd naar een soortnaam, die een bepaalde vorm, smaak en kleur heeft. Er zijn ook soorten kaas waarvoor andere soorten melk worden gebruikt, zoals graskaas en boerenkaas. En er zijn speciaalkazen.”

Zijn er nog voor- en nadelen aan het eten van kaas?

„Kaas levert belangrijke voedingsstoffen, zoals eiwit en de vitamines B2, B12 en calcium. Maar het bevat ook veel verzadigd vet. Dit vergroot het risico op hart- en vaatziekten. Eet je magere en halfvolle melkproducten, dan krijg je niet te veel verzadigde vetten binnen.”

Bekijk ook: Dít moet je weten over havermout

Is mozzarella gezond?

Een soort kaas die terugkomt in weekmenu 3 is mozzarella. “Je kunt van één product niet zeggen of het gezond is of ongezond. Het hangt er altijd van af hoeveel of hoe vaak je het eet. We kunnen wel zeggen dat een product past in een gezonde voeding; dus of iets in de Schijf van Vijf staat of niet.

20+ of 30+ kaas met niet te veel zout staan in de Schijf van Vijf. Ook zuivelspread, hüttenkäse, mozzarella met niet te veel verzadigd vet en verse 30+ geitenkaas staan in de schijf.”

Coach Mieke

Lekker in je vel-challenge coach Mieke Kosters eet elke dag kaas op haar brood. „Kaas is vet en bevat veel calorieën. Ik zeg altijd voor dingen die vet zijn: ’Als je een alternatief hebt wat net zo lekker is, maar magerder, is dat slimmer om te eten.’

Veel mensen vinden magere kaas alleen minder lekker dan volvette kaas. Dan moet je kaas in je eetpatroon verwerken en een afweging maken. Zelf koop ik vaak een 20+ kaas bij de kaasboer. Deze is veel lekkerder dan in de supermarkt, en mager.

Kaas is niet iets wat je niet mag eten, maar het bevat wel veel calorieën. Als je wil afvallen, moet je niet te veel kaas in je eetpatroon hebben. Maar als jij kaas het allerlekkerst vindt, dan moet je dat laten passen in jouw eetpatroon,” aldus Mieke.

Meedoen

Onze Lekker in je vel-challenge is ook in 2023 gratis en voor iedereen beschikbaar. Wil je met ons meedoen? Ga dan naar de Lekker in je vel-pagina van VROUW of zoek op Facebook naar VROUW Lekker in je vel-challenge 2023. Je kunt je daar aanmelden voor de besloten Facebookgroep. En na aanmelding voor de VROUW Nieuwsbrief (vink VROUW Dagelijks en VROUW Wekelijks aan) mis je niets meer.

Heb jij een van onze recepten bereid? Dan zouden we het leuk vinden als je de foto’s van jouw creaties via de Lekker in je vel-challenge Facebook-groep deelt! Ook vinden we het leuk als je ons tagt op Instagram met @vrouw.nl en #LekkerInJeVel2023.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.