Zonder angst op reis? Dat doe je zo!

1: Zorg voor een goede voorbereiding

Om paniek tijdens de vakantie te voorkomen of minder intens te maken, is wat speurwerk vooraf handig. Michelle de Mol: „Kijk vóórdat je op reis gaat in ieder geval op nederlandwereldwijd.nl. Daar zie je waar de Nederlandse ambassades zijn, wat de nood-nummers in andere landen zijn, wat je kan doen als je paspoort of portemonnee gestolen is… Dat neemt veel onrust weg, want je weet: voor elk probleem is een oplossing.”

2: Bedenk helpende gedachten

Mensen met reisangst kunnen vaak moeilijk stoppen met denken aan alle vervelende dingen die tijdens een reis kunnen gebeuren, zoals pech krijgen, ziek worden of alleen maar regen hebben. Vervang deze negatieve gedachten door positieve. Dat kan volgens Michelle in drie stappen. „Bedenk eerst: waar zie ik nou zo tegen op? Ben ik bang om te verongelukken? Krijg ik de kriebels als ik denk aan ziek worden in een ander land? En wat is dan het állerergste wat er kan gebeuren? Ga daarna op onderzoek uit. Mensen die bijvoorbeeld bang zijn om neer te storten met het vliegtuig, kunnen uitzoeken hoeveel vliegtuigen er elk jaar opstijgen en hoeveel er werkelijk verongelukken. Dat voelt heel tegendraads, maar het laat zien dat de kans op een rampscenario nihil is. Kies daarna een ’helpende gedachte’. Bijvoorbeeld: ’Ik vertrouw erop dat het goed komt’ of ’Vliegtuigen verongelukken bijna nooit’. Herhaal dit zo vaak mogelijk, ook hardop! Zo maken vervelende gedachten plaats voor fijne.”

3: Doe ontspanningsoefeningen

Zodra er een vervelende ’wat als’-gedachte door uw hoofd schiet en u eigenlijk impulsief de hele reis wilt annuleren, kan een ontspanningsoefening uitkomst bieden. Doe bijvoorbeeld de ’4-7-8 ademhaling’. Adem eerst volledig uit en dan 4 seconden in door de neus. Houd 7 seconden lang de adem in, adem 8 seconden uit via de mond en herhaal dit minstens 4 keer. Michelle: „Zulke ademhalingsoefeningen, maar ook meditatie en yoga, kunnen helpen om weer te kalmeren. Als je een van deze oefeningen al regelmatig vóór de reis doet, lukt het ook beter om ze tijdens zo’n angstmoment toe te passen.” Drink daarnaast minder of geen koffie en cafeïnehoudende (energie)drankjes, want deze zorgen voor een opgejaagd, gespannen gevoel. En vermijd voedsel dat de aanmaak van cortisol – ons stresshormoon – stimuleert, zoals grapefruit.

4: Neem een stukje thuis mee

Last van heimwee of bang dat u heimwee krijgt? Om het te verminderen of te voorkomen, is het belangrijk dat de nieuwe omgeving snel een beetje vertrouwd voelt. „Neem bijvoorbeeld een foto die je thuis hebt staan mee en zet deze naast het logeerbed”, raadt Michelle aan. „Of ontbijt met dezelfde etenswaren als thuis, bel elke dag even met een vriendin en plan genoeg leuke activiteiten. Zo wordt het nieuwe meteen wat bekender en minder intimiderend.”

5: Vier de succesmomenten

Ging de reis soepeler dan verwacht? Heeft u iets buiten uw comfortzone gedaan en de ’beren op de weg’ overwonnen? Vier het! „Het is belangrijk om aandacht te geven aan alles wat goed gaat. Dat kan met bijvoorbeeld een beloning, zoals na de vlucht zo snel mogelijk een leuk terrasje opzoeken. Een andere manier is de succesmomenten bijhouden in een dagboek. Beschrijf dan ook wat je aandeel daarin was. Daarmee laat je zien dat er elke dag van alles goed gaat en dat je daar zelf voor kan zorgen.”

6: Blijf spannende dingen doen

Uiteindelijk is het een kwestie van doen! Ga activiteiten die eigenlijk buiten uw comfortzone liggen niet uit de weg. Vermijdingsgedrag laat angst namelijk weer overheersen. Michelle: „Vind je het bijvoorbeeld eng om lang in het buitenland te zijn, maar wil je dat wel kunnen? Ga dan eerst een weekend op vakantie in Nederland, dan een weekend in België, vervolgens een paar dagen verder weg, en uiteindelijk een week of zelfs twee weken ver weg. Zo wordt die comfortzone steeds iets groter.”

7: Laat angst toe

Tot slot legt Michelle uit dat elk gevoel in een golfbeweging komt en ook vanzelf weer gaat. „Na een piek zakt angst altijd weg, maar die piek is heel vervelend. Veel mensen willen deze daarom het liefst onderdrukken. Dat werkt alleen averechts. Je kunt het vergelijken met een ballon die je onder water duwt: dat hou je even vol, maar op een gegeven moment schiet hij omhoog. Zo werkt dat bij emoties ook. Hoe lang je ze ook onderdrukt, ze duiken altijd weer op en wanneer dat gebeurt, voelt het heel intens. Daarom zeg ik altijd: laat die golf van angst maar komen. Die gaat uiteindelijk ook weer weg.”

Meer VROUW

Dit artikel staat in het nieuwe VROUW Magazine (elke zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen. Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.