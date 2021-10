Weekhoroscoop 41 - Wees niet te streng voor jezelf, Stier

Ram

Liefde: Misschien is het waar dat je partner best wat meer initiatief kan nemen, maar ben je zelf op sommige gebieden ook niet iets te afwachtend?

Financiën: Je bent geneigd om jezelf iets meer luxe te permitteren dan goed is voor je bankrekening, het is verstandig om even de hand op de knip te houden.

Werk: Aan de ene kant ben je blij met wat je hebt, aan de andere kant denk je ook wel met minder toe te kunnen. Van weer een andere kant bezien hecht je nog te veel waarde aan zekerheid. Minder uren werken, graag. Maar nu nog even niet.

Persoonlijk: Steek je neus niet ongevraagd in andermans zaken, hoe goed bedoeld ook, de ander wil het liever op zijn of haar eigen manier doen.

Stier

Liefde: Wees niet te streng voor jezelf, niemand is perfect. En je partner gelukkig ook niet. Wees blij met wie je bent en wat je hebt en als jullie toch nog ergens niet happy over zijn, wat let jullie om hieraan te werken?

Financiën: Gesprekken over geld dreigen in de ander zijn of haar voordeel uit te vallen. Geef niet te snel toe en laat je desnoods beter informeren.

Werk: Jammer dat je werkgever niet echt waardering toont voor je inzet, maar het gezegde ‘geen bericht, goed bericht’ gaat hier ook op. Als hij of zij klachten heeft hoor je het vanzelf, zo niet, kun je ervan uitgaan dat je prima functioneert.

Persoonlijk: Probeer niet overal je schouders over op te halen of de dingen weg te lachen. Je mag best laten zien dat jij ook zo je onzekerheden hebt. Kwetsbaarheid maakt je mooi.

Tweelingen

Liefde: Het is mooi dat je ervoor zorgt dat het je geliefde aan niets ontbreekt maar vergeet vooral niet om daarnaast ook voor jezelf te zorgen.

Financiën: Je financiën zitten nog steeds in de lift. Je krijgt het niet cadeau, maar de beloning is absoluut de moeite waard.

Werk: Je hebt moeite met vastomlijnde regels en zou graag wat meer vrijheid hebben. Is het een idee om als freelancer of ZZP’er aan de slag te gaan?

Persoonlijk: Hoewel je je talenten optimaal weet te benutten, ben je soms wel een beetje eigenzinnig. Aan de andere kant is dat misschien juist wel de reden van je succes. Blijf vooral je eigen pad volgen.

Kreeft

Liefde: Je hebt echt zin om samen met je geliefde iets leuks te ondernemen. Gewoon even weg uit de sleur en vooral even heerlijk met zijn tweeën.

Financiën: Shoppen is leuk, maar het zorgt er ook voor dat je meer koopt dan je nodig hebt. Hoe meer je ziet, hoe meer je wilt hebben. Een lijstje maken werkt niet, jezelf een vast budget geven wel.

Werk: Wees bewust van wat je kunt en wat je wilt en pas je werk hierop aan in plaats van jezelf aan te passen aan je werk. Waar ben je goed in en wat vind je leuk? Doe dat!

Persoonlijk: Sik niet alles voor zoete koek, sommige mensen zijn je vertrouwen of zelfs het voordeel van de twijfel niet waard.

Leeuw

Liefde: Geen woorden maar daden. Je hecht momenteel meer waarde aan wat je partner laat zien dan wat hij of zij zegt.

Financiën: Je spaarrekening begint aardig te groeien en als je eerder bepaalde investeringen hebt gedaan werpen deze nu ook hun vruchten af.

Werk: Hoe hoger je de lat legt voor jezelf, hoe groter de teleurstelling. Houd je wensen realistisch en je doelen haalbaar.

Persoonlijk: Het hart op de tong dragen is iets anders dan tactloos zijn. Denk goed na over je woordkeuze voor je er iets uit flapt.

Maagd

Liefde: Je bent je ervan bewust dat jij het deze keer niet bij het rechte eind had. Gelukkig kost het je geen moeite om je ongelijk toe te geven.

Financiën: Een bonus of teruggave is naar je onderweg. Komt dat even goed van pas, je denkt er juist over na om een andere auto aan te schaffen.

Werk: Je hebt moeite met het uitleggen van je bedoelingen. Hoewel je ideeën wel degelijk goed zijn, komen deze niet op de juiste manier over. Misschien helpt het als je het één en ander stapsgewijs zwart op wit uitlegt.

Persoonlijk: Wacht niet af wat de toekomst brengt, maar neem het heft in eigen hand. Als iemand jouw toekomst kan bepalen ben je het altijd nog zelf.

Weegschaal

Liefde: Je geliefde is van mening dat je je ergens te veel in vastbijt. En je weet ook best dat hij of zij hier een punt heeft. Is het een idee om de teugels wat te laten vieren?

Financiën: Onverwachte inkomsten zorgen ervoor dat je een eventueel openstaande lening al dan niet gedeeltelijk versneld kunt aflossen. Dit is een goed moment om jezelf een nieuw (spaar)doel te stellen.

Werk: De sleur van alledag staat je enorm tegen. Er staan nog een heleboel bestemmingen op je verlanglijstje waar je nu liever zou zijn. Nog even volhouden, de volgende vakantie is alweer geboekt.

Persoonlijk: Hoewel je communicatief zeer sterk bent, kost het je moeite om jezelf aan anderen bloot te geven. Toch is dit iets wat je kan helpen bij het oplossen van een probleem.

Schorpioen

Liefde: Je besteedt veel tijd en energie aan je werk, wat ten koste gaat van de quality time met je partner. Dit vindt hij of zij niet zo leuk.

Financiën: Je bent van plan een grote of belangrijke aankoop te doen. Dit is een goed moment om diverse merken en prijzen te vergelijken en jezelf te verdiepen in reviews.

Werk: Handelen naar je impulsen werkt goed voor je uit. Durf spontaan te zijn en wees niet bang om te improviseren.

Persoonlijk: Je kunt niet met iedereen vriendjes zijn. Wat maakt het uit dat je eens géén klik met iemand hebt? Zelf vind je ook niet iedereen even aardig, toch?

Boogschutter

Liefde: Waar je graag je partner een beetje plaagt, ben je later deze week ook wat in jezelf gekeerd. Blijf goed met elkaar communiceren en waar nodig compromissen sluiten.

Financiën: Er hangen je geen onverwachte kosten boven het hoofd, waardoor je je prima aan de gemaakte planning én aan je budget kunt houden.

Werk: Als iemand er anders in staat dan jij zal de ander niet van gedachte veranderen, wat je ook zegt. En eigenlijk is dat helemaal prima. Zoveel mensen, zoveel meningen.

Persoonlijk: Geduld is een schone zaak, zeker als je iets graag wilt. Helaas werkt forceren nu vooral averechts.

Steenbok

Liefde: Je denkt dat je met betrekking tot een bepaald project de hulp van je partner nodig hebt, maar hij of zij is van mening dat je het best in je eentje kunt. Daar zou je geliefde best eens gelijk in kunnen hebben.

Financiën: Een vooruitgang in je financiën is te verwachten. Niet blijvend maar wel in de vorm van een leuke bonus of ander blijk van waardering. Staat er deze week een sollicitatiegesprek gepland, wees dan niet bang om te onderhandelen.

Werk: Wees trots op de resultaten die je behaalt en zeg gewoon ‘dank je wel’ als iemand je complimenteert. Niets om je ongemakkelijk onder te voelen, het is verdiend.

Persoonlijk: Laat je niet gek maken, Steenbok. Een tegenvaller of teleurstelling op persoonlijk gebied kan je frustreren, maar je bereikt het meest door je hoofd koel te houden.

Waterman

Liefde: Je doet de dingen graag op jouw manier, maar alles doe je maar even. Gelukkig verveelt je partner je nog niet, maar hij of zij is er wel een beetje bang voor dat dit mettertijd gaat gebeuren.

Financiën: Als je denkt dat het niet gaat lukken, ontneem je jezelf alle motivatie, waardoor de kans van slagen inderdaad een stuk kleiner wordt. Denk in uitdagingen in plaats van problemen.

Werk: Je hebt meer in je mars dan je denkt, maar het kan ook zijn dat je best weet wat je kunt maar het eigenlijk wel goed vindt zo. Wil je toch een stapje hoger klimmen, is dit het juiste moment om na te denken over wat je wilt.

Persoonlijk: Je gaat zo op in je eigen bezigheden dat je niet eens merkt hoeveel mensen er onder de indruk van je zijn. Kijk eens om je heen en geniet van de bewonderende blikken die je meestal ontgaan.

Vissen

Liefde: Hoewel jij en je geliefde niet helemaal op één lijn zitten, is er toch geen ruzie te verwachten. Jullie respecteren elkaars zienswijzen en kunnen evengoed nog lachen samen.

Financiën: Je kunt je een extraatje veroorloven zonder hiervoor je spaarrekening aan te spreken. Fijn om wat financiële armslag te hebben.

Werk: Je vindt het behoorlijk irritant om op je vingers gekeken te worden en werkt daarom het liefst alleen. Is dit niet mogelijk, dan is de samenwerking met je collega’s een aandachtspuntje deze week.

Persoonlijk: Wat je ook van plan bent, stel je niet al te passief op. Geduld hebben is iets anders dan de dingen op hun beloop laten.