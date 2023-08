’Het voelt niet mannelijk om in haar schaduw te staan, ik wil dat ze tegen me opkijkt’

„Ik ontmoette mijn vrouw tijdens mijn studie bedrijfskunde. Een prachtige meid en ook nog superslim. Wat was ik trots toen ik een relatie met haar kreeg. Op feestjes genoot ik van de blikken van andere mannen, want deze vrouw ging met mij mee naar huis!

Geen carrière maken

Nadat we onze studies hadden afgerond, kreeg ik een baan als manager bij een grote multinational. Zij ging aan het werk bij een adviesbureau, maar ontdekte al snel dat het kantoorleven totaal niet bij haar paste. Zuchtend vertrok ze naar haar werk, en een halfjaar later eindigde elke vrijdagavond in een tranendal. Ik troostte haar, gaf advies, zei dat het vast beter zou worden.

Uiteindelijk opperde ik dat ze ook mocht stoppen. Of misschien kon ze voor zichzelf beginnen? ’Schatje, het geeft toch helemaal niet als je geen carrière maakt,’ zei ik, ’van mijn salaris kunnen we prima de hypotheek betalen.’ Het gaf me een goed gevoel dat deze prachtvrouw op mij kon leunen.

Schot in de roos

Na nog drie maanden aanmodderen hakte ze de knoop door: ze nam ontslag en begon een webshop. Een sprong in het diepe, het zou vast geen vetpot worden, maar geluk vond ze belangrijker.

Het bleek een schot in de roos. Waar de meeste webshops alleen rendabel worden met veel geduld en grote marketingbudgetten, ging zij als een speer. Ze wist de juiste doelgroep aan te spreken, mensen omarmden haar producten alsof het goud was. Al snel zat ze van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat op haar laptop of telefoon, altijd aan het werk. Het geld stroomde binnen.

Sulletje

Haar succesverhaal ging als een lopend vuurtje door onze kennissenkring. Nu moet ik al vijf jaar van iedereen aanhoren hoe geweldig ze het doet, dat haar dappere stap zo goed heeft uitgepakt. En hoewel ik intussen ook belangrijke stappen heb gemaakt in mijn loopbaan, zit ik er dan als een sulletje bij.

Niemand geeft mij credits voor het feit dat ík haar het zetje heb gegeven. Niemand die nog vraagt hoe het op mijn werk gaat. De meeste vrienden kunnen niet eens onthouden wat ik eigenlijk doe. We hebben ons huis luxe laten verbouwen en iedereen denkt dat dat alleen dankzij haar inkomsten is.

’Wees maar flink trots op die zakenvrouw van je,’ zeggen ze dan. Hallo, ik heb óók een goede baan! Het trotse gevoel van vroeger kan ik niet meer opbrengen. Mijn gekrenkte ego zit veel te veel in de weg. Wanneer krijg ik eens een bewonderende blik?!

Dieptepunt

Afgelopen week, op mijn verjaardag, kwam het dieptepunt. ’Kijk eens naar buiten,’ zei mijn vrouw glunderend, toen ik wakker werd. Op onze parkeerplaats stond een gloednieuwe Range Rover met een strik erom. Mijn droomauto. Haar cadeau aan mij, omdat haar bedrijf zo goed loopt. Ik had een gat in de lucht moeten springen, maar ik kon wel janken van ellende.

Hoe lief ook, ik wil helemaal niet dat mijn vrouw een auto voor mij koopt. Ik verlang naar de vrouw die tegen mij opkeek, die me nodig had voor advies, voor wie ik mocht zorgen. Het voelt niet mannelijk om in haar schaduw te staan. Maar ja, hoe kinderachtig is dat? Ik weet dat ze haar succes verdient en dat ze er hard voor werkt, maar ik kan het niet hebben dat zij hoofdkostwinner is en alle aandacht opeist met haar webshop.

Dat kan ik natuurlijk nooit hardop zeggen, het maakt me een vreselijke vent. Ik heb een glimlach tevoorschijn getoverd en haar duizendmaal bedankt, hopend dat het oprecht overkwam. Maar toen we samen het eerste ritje in die dikke bak maakten, zat ik met een steen in mijn maag achter het stuur. Hoe idioot en ondankbaar ook, ik ben bang dat dit leven niet bij mij past. Het maakt me ongelukkig.”

De rubriek Opgebiecht is gebaseerd op waargebeurde verhalen.

Jij op VROUW.nl

Wil jij ook - al dan niet - anoniem je geheim opbiechten?

Dat kan hier!

Wil je niets van VROUW missen?

Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.