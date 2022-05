Sandy (50) heeft MS: ’Ik ben steeds in gesprek met mijn lichaam’

Kun je meer vertellen over jouw ziekte?

„In 2009 werd ik gediagnosticeerd met de auto-immuunziekte Multiple Sclerose. Door MS worden mijn zenuwbanen aangetast. Prikkels lopen niet meer goed naar mijn spieren. Toen ik de diagnose kreeg, liep ik moeilijk en raakte ik snel vermoeid. Die klachten ontstonden, maar ebden even snel weer weg; een typisch kenmerk van de beginstadia van MS.

Ik ging achteruit en de klachten bleven aanhouden. Na drie jaar kon ik amper lopen en zat ik buitenshuis in een rolstoel. MS is een progressieve ziekte en ik zou volgens mijn neuroloog alsmaar slechter gaan lopen. Mijn toekomstbeeld stortte in elkaar. Ik vond het verschrikkelijk, maar wilde niet bij de pakken neerzitten. Ik ben inmiddels niet meer rolstoelafhankelijk, omdat ik goed naar mijn lichaam ben gaan luisteren. Ik greep mijn kans wanneer mijn lichaam goed genoeg voelde om te bewegen en heb zo veel geoefend dat ik geen gebruik meer hoef te maken van mijn rolstoel.”

Wat is jouw levenswijze?

„De fundering van mijn leefwijze is wat ik noem een ’groeimindset’. Ik zet problemen en tegenslagen om in kansen en mogelijkheden. Ik leef heel bewust volgens de pijlers voeding, beweging, stress, omgeving, gezondheidszorg en communicatie. Ik heb aandacht voor die pijlers waardoor ik voortdurend in gesprek ben met mijn lichaam. Ik stel dagelijks de vraag: ’wat heb je nodig?’ De antwoorden die mijn lichaam geeft zijn niet altijd fijn om te horen. Het gevolg is namelijk dat ik keuzes moet maken die niet altijd leuk zijn. Ik kwam er bijvoorbeeld achter dat mijn klachten verergeren als ik gluten en suiker eet. Van lactose wordt mijn systeem ook niet blij. Alcohol kan ik echt alleen met mate drinken.

Ik probeer zo veel mogelijk te bewegen wanneer mijn lichaam het toelaat. Ik heb ook een bijzondere ochtendroutine; ik drink namelijk elke ochtend een bulletproof koffie. Dat is zwarte koffie met MCT-olie of boterolie, ghee. Die vette koffie is echt mijn boost om de dag mee te beginnen.”

Zit jij op dit moment op je streefgewicht?

„Nee. Op dit moment zit ik in de overgang, mijn hormonen gaan met me aan de haal. Ik eet netjes, maar mijn buikomvang is meer dan het ooit was. Mijn gewicht neemt niet met extreme mate toe, maar is steeds zwaarder. MS heeft daar overigens geen invloed op, dit hoort voor mij gewoon bij de overgang.”

Hoe gaan jouw kinderen om met jouw ziekte?

„Mijn kinderen waren pubers toen ik de diagnose MS kreeg. Het was voor hen heel verwarrend, ze kenden de ziekte niet en de toekomst was nog onzeker. We zijn een sterk gezin met z’n vieren, maar de onzekerheid maakt het zwaar. Sanne en Niels blijven mij in de gaten houden. Zij zien van grote afstand hoe het met mij gaat.

Niemand kan zeggen hoe mijn ziekte zal ontwikkelen. Het is en blijft een progressieve ziekte dus ik kan niet uitsluiten dat ik slechter zal worden. Maar het geeft me hoop dat ik er nu zoveel beter aan toe ben dan 10 jaar geleden.”

Hoe vaak sport je en wat doe je?

„Het liefst fiets ik dagelijks, maar mijn lichaam moet dat wel toestaan. Ik wil één keer in de week een lange rit van anderhalf uur maken. Verder probeer ik elke ochtend yoga- en buikspieroefeningen te doen.

Ik zorg ervoor dat ik altijd een nieuw doel heb om naartoe te werken. Ik ga dit jaar bijvoorbeeld met de fiets een berg beklimmen in Frankrijk. Tien jaar geleden deed mijn man mee aan de fietselfstedentocht. Tranen stroomden over m’n wangen terwijl ik in mijn rolstoel aan de zijlijn zat. Ik wilde zó graag meedoen maar dat kon niet, vanwege de regels van het evenement. Op een e-bike had ik makkelijk mee kunnen doen, maar het evenement stond dat, begrijpelijk genoeg, niet toe. Ik wist zeker dat er met mij heel veel mensen aan de zijlijn stonden. Om daar verandering in te brengen heb ik stichting Leef! opgericht.

Samen met mijn zoon organiseer ik ’onbeperkte’ evenementen, waaraan mensen kunnen deelnemen in plaats van aan de zijlijn te staan. In Friesland is dit de Onbeperkte Elfstedentocht en in Brabant de Onbeperkte Vuelta Brabant. Alles is toegestaan: elektrische aandrijvingen, rollators, rolstoelen, halve etappes, mensen mogen zelfs slechts 10 meter meedoen om vervolgens onder luid applaus over de finish te komen. Mensen met een chronische aandoening of een beperking leven al als topsporters. Ze verdienen waardering en applaus.”

Een neuroloog over MS

„Multiple Sclerose, MS, is een ontstekingsziekte van het zenuwstelsel”, vertelt Willem Bouvy, MS-neuroloog in het Diakonessenhuis Utrecht. „Patiënten kunnen last krijgen van verschillende neurologische klachten, waarbij de klachten vaak komen en gaan. Veel patiënten met MS hebben progressieve klachten, bij anderen kan de ziekte enigszins uitdoven. Vooral later in het ziekteverloop kunnen blijvende klachten ontstaan.”

Bouvy: „Je kunt er niks aan doen dat je MS krijgt. Maar een behandeling in het ziekenhuis, gepaard met een gezonde levensstijl heeft wel een gunstig effect.”

