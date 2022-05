Wielrennen

’Voetballers’ domineren voorlopig in Giro d’Italia

Juan Pedro López (24) is de verrassende drager van de roze trui in de Giro d’Italia. Vrijdag trekt de Spanjaard het leiderstricot voor de derde dag op een rij aan in de op het oog zeer interessante zevende etappe. De renner van Trek-Segafredo begon met fietsen vanwege een opvallende reden.