Weekhoroscoop 29 - Laat al die oude koeien eens met rust, Maagd

Ram

Liefde: Tijd voor actie! Haal je mooie lingerie en de spannende speeltjes maar uit de kast. Heb je niet? Dan als de wiedeweerga (online) shoppen.

Financiën: Als je plannen hebt voor een grootschalige verbouwing of zelfs een verhuizing is dit een goede week om een lening af te sluiten als je die nodig hebt.

Werk: Je wordt steeds beter in wat je doet en krijgt er ook met de dag meer plezier in. Let er wel een beetje op dat je niet naast je schoenen gaat lopen. Je bent juist speciaal als je ondanks je succes lekker gewoon blijft.

Persoonlijk: Je hebt meer behoefte om jezelf te laten zien en daar is helemaal niets mis mee; je hebt daadwerkelijk iets te vertellen en je ziet er nog prachtig uit ook.

Stier

Liefde: Je bent blij met je partner en hebt er helemaal zin in om het vuurtje tussen jullie weer een beetje op te stoken. Uiteraard heeft je geliefde hier geen enkel bezwaar tegen.

Financiën: Dit is een goed moment om op koopjesjacht te gaan. Je hebt deze week een neus voor kortingen, aanbiedingen en andere voordeeltjes.

Werk: Je bent onbedoeld de gangmaker van de afdeling. Zonder dat je probeert grappig te zijn liggen je collega’s helemaal dubbel om je droge opmerkingen. Helemaal top, lachen is gezond en de werksfeer vaart er wel bij, win win!

Persoonlijk: Je creativiteit viert hoogtij. Laat je inspiratie niet overgaan in onuitgevoerde ideeën, zonde!

Tweelingen

Liefde: Je stelt je zeer begripvol op en kunt je prima in je geliefde verplaatsen. Hierdoor voelt je partner zich erg op zijn of haar gemak bij je.

Financiën: Iets wat al een poosje op je verlanglijstje stond is nu binnen handbereik, mogelijk doordat je het voor een zeer aantrekkelijke prijs kunt kopen.

Werk: Een wijziging in een bestaande situatie heeft weinig impact op je. Je past je moeiteloos aan de nieuwe situatie aan.

Persoonlijk: Je weet personen en situaties feilloos in te schatten. Zonder er al te veel over na te denken maak precies de juiste keuzes.

Kreeft

Liefde: Waar je normaliter graag wat tijd alleen doorbrengt ben je nu het liefst zoveel mogelijk in het gezelschap van je partner.

Financiën: Elke vorm van luxe is in principe overbodig, maar daarentegen wel super fijn! Deze week kun jij je ook wat overbodige luxe veroorloven, gun het jezelf en geniet ervan!

Werk: Omdat je nogal druk bent in je hoofd vind je het fijn om jezelf af te leiden met werkzaamheden die veel concentratie vergen. Op die manier heb je even geen tijd om te piekeren over andere dingen.

Persoonlijk: Hoewel je wat emotioneel bent weet je dit prima voor de buitenwereld te verbergen. Hoe jij je werkelijk van binnen voelt gaat niemand iets aan, vind je.

Leeuw

Liefde: De kans is groot dat je geliefde even wat meer ruimte voor zichzelf wil. Niet omdat hij of zij genoeg van je heeft maar omdat je momenteel de neiging hebt je partner iets teveel te claimen.

Financiën: Hoewel reizen een beetje ingewikkeld is momenteel is dit wel iets dat je graag doet. Als jouw favoriete bestemming een groen of geel reisadvies heeft is dit een goed moment om te boeken of je voucher in te wisselen.

Werk: Je ambitie neemt met de dag toe waardoor je alles uit de kast haalt om succes te behalen. Hierbij schuw je niet om de strijd met eventuele concurrenten aan te gaan.

Persoonlijk: Hoewel je gul en vrijgevig bent besteed je deze week je tijd, geld en energie toch echt liever even aan jezelf.

Maagd

Liefde: Je doet er alles aan om het je geliefde naar de zin te maken. Misschien zelfs iets te veel. Alles waar ‘te’ voor staat is niet goed. Behalve ‘tevreden’. En dat is je partner ook zonder dat je je zo uitslooft. Goed is goed genoeg, lieve Maagd.

Financiën: Een belangrijke verandering in je werk zorgt ervoor dat je de kans krijgt om meer te gaan verdienen. Vergeet in dat geval niet eerst alles vast te leggen in een rechtsgeldige overeenkomst.

Werk: Waar zich aan de ene kant de twijfels zich aan je opdringen probeer je die aan de andere kant net zo hard te onderdrukken. Je hebt helemaal geen zin in onzeker gedoe.

Persoonlijk: Je geheugen staat op scherp en wordt door de kleinste dingen om je heen getriggerd waardoor je je plotseling allerlei dingen uit het verleden herinnert. Laat desondanks alle oude koeien met rust, deze voegen echt niets (meer) toe.

Weegschaal

Liefde: Oude kwesties waar jij en je geliefde al eerder woorden over hadden worden weer opgerakeld. De geschiedenis lijkt zich letterlijk te herhalen.

Financiën: Er is minder budget over voor de vakantie dan je had verwacht. Dit is helaas alleen nog op te lossen door middel van een compromis, uitstel of afstel.

Werk: Jouw houding is van grote invloed op de rest van de afdeling, zeker als je er ook nog een mailing uit gooit, een presentatie geeft of een speech moet houden.

Persoonlijk: Creatief bezig zijn geeft je rust in je hart en je hoofd. Is er iets in die richting wat je al langer wilde proberen? Schaf een starterspakket aan of doe een workshop om te kijken hoe het bevalt.

Schorpioen

Liefde: Na een flinke woordenwisseling te hebben gehad waarbij de sfeer was gedaald tot onder het vriespunt begint de temperatuur thuis nu langzaam weer te stijgen.

Financiën: Wegens het (vervroegd) inlossen van een krediet of de mogelijkheid een lening om te zetten naar een lagere maandlast houd je iets meer geld over.

Werk: Onenigheid op de werkvloer wordt deze week opgelost. Nu maar hopen dat zich op korte termijn niet weer nieuwe problemen aandienen.

Persoonlijk: Stel het maken van een afspraak bij de dokter of tandarts niet langer uit. Ook niet als het slechts om een controlebezoekje gaat.

Boogschutter

Liefde: Dit is geen week om thuis op de bank of in de tuin te blijven zitten. Je voelt je onrustig en wilt niets liever dan nieuwe dingen ontdekken en nieuwe locaties bezoeken. Is je partner minder actief? Laat je hierdoor niet weerhouden en ga lekker alleen.

Financiën: Juist doordat je werkelijk hart hebt voor je werk ben je zo goed in wat je doet. Het feit dat je er zoveel plezier in hebt betekent niet dat je het voor minder moet doen dan je waard bent.

Werk: Na de gillende drukte wordt het nu weer iets rustiger op je werk waardoor je meer tijd kunt vrijmaken voor recreatie en ontspanning.

Persoonlijk: Vrienden en familie spelen een belangrijke rol momenteel. Je hebt meer behoefte om hen op te zoeken of iets leuks met elkaar te ondernemen,

Steenbok

Liefde: Dit wordt een week van intense liefde en hartstochtelijke seks. Voor het geval je partner op de één of andere manier niet in de gaten heeft dat je in vuur en vlam staat: neem vooral zelf het initiatief.

Financiën: Let voor je iets nieuws aanschaft goed op het retourbeleid en/of de garantiebepalingen. De kans is namelijk aanwezig dat er iets aan je aankoop mankeert en je een beroep wilt doen op de klantenservice.

Werk: Wederzijds onbegrip zorgt voor spanningen op de werkvloer. Laat het maar even rusten, grote kans dat het kwartje later alsnog valt en jullie er zonder irritatie op terug kunnen komen.

Persoonlijk: Of je nu een hotel boekt, een huisje huurt of een ander uitje plant, let goed op de arrangementen die ze aanbieden, hier kun je echt leuk je voordeel mee doen.

Waterman

Liefde: Of jullie nu wel of niet op vakantie gaan, er is deze week sprake van kleine irritaties die onnodig uitvergroot worden. Wanneer iemand in je omgeving zich er ook nog eens tegenaan bemoeit spring je helemaal uit je vel.

Financiën: Deze week of volgende week wordt er bij wijze van een bonus of beloning een leuk bedrag bijgeschreven op je rekening.

Werk: Iemand doet je een voorstel waar je in eerste instantie wel oren naar hebt maar waar je bij nader inzien eigenlijk niets wijzer van wordt.

Persoonlijk: Onenigheid die blijft hangen geeft je een naar gevoel. Toch is het beter om nu geen verzoening te forceren. Wanneer jullie allebei wat minder geëmotioneerd zijn komt het uiteindelijk wel weer goed.

Vissen

Liefde: Onverwacht maken jullie dingen mee die je van te voren niet had kunnen bedenken. Een week vol aangename verrassingen!

Financiën: Een uitstapje kost meer dan de bedoeling was, maar hier heb je totaal geen moeite mee. Vooral aan de luxe gerechten op de kaart geef je met alle liefde iets meer geld uit.

Werk: Hoewel je er tegenop ziet om nieuwe dingen te moeten leren voor je werk blijkt het je verrassend goed af te gaan.

Persoonlijk: Een afspraak met iemand die je graag wilt zien kan na een periode van uitstel eindelijk doorgaan.