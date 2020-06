’Mijn dochter (14) gedraagt zich vreselijk bazig’

„Mijn dochter gedraagt zich niet alleen zo nu en dan bazig tegenover mij, maar ook naar haar vriendinnetjes. Ze lijkt een soort natuurlijk overwicht te hebben en hoewel daar op zich niets op tegen is, merk ik dat ze er zo nu en dan in doorslaat en alles beter denkt te weten. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ze minder bazig wordt? Ik ben bang dat ze anders op den duur vriendinnen zal kwijtraken.”

Pubercoach Janneke ter Bille vindt het ten eerste belangrijk om te achterhalen waar het gedrag van Lisannes dochter vandaan komt, en of de angst voor de gevolgen van dit gedrag puur en alleen bij Lisanne ligt. „Of heeft je dochter zelf ook al gemerkt dat haar gedrag leidt tot conflicten of het verlies van vriendinnen?”

Onzekerheid of angst

„Je dochter heeft dit gedrag ontwikkeld in de loop der jaren, en de vraag is: waarom? Is het omdat ze een natuurlijk overwicht heeft? Zit er angst achter? Onzekerheid? Controle? Wat voor gedrag zit er achter deze houding?”

„Het is belangrijk om te weten dat het tijd kost om dit gedrag te veranderen, als dat nodig is. Pubers zijn krachtig, talentvol en bezitten al vele kwaliteiten. Help je dochter zichzelf te begrijpen. Leer haar hoe ze keuzes kan maken en laat haar dan ook zelf die keuzes maken. Ze moet leren fouten maken om te ontdekken waarom ze doet wat ze doet. Alleen dan zal ze inzicht krijgen en het belang zien van gedragsverandering. Natuurlijk sta jij klaar om haar te steunen en er te zijn op de momenten waarop zij dat nodig heeft.”

Niet veroordelen

„Daarom moet jij als ouder haar gedrag ook niet veroordelen. Dat zal haar niet helpen en is ook niet bevorderlijk voor jullie band. Ondersteun je dochter door haar nieuwe vaardigheden aan te leren - dat werkt beter dan wanneer je met regelmaat iets over haar gedrag zegt.”

„De momenten waarop je in contact met haar bent, kun je natuurlijk wél duidelijk je grenzen aangeven. Ga daarbij niet in discussie, maar geef aan dat je het prettiger vindt wanneer zij op een rustige en respectvolle manier tegen je praat. Wanneer ze dat niet doet, beëindig dan rustig het gesprek en pak het, als jij daar behoefte aan hebt, op een later moment weer op. Het is belangrijk je te realiseren dat pubers op deze leeftijd bezig zijn te ontdekken wie ze zijn. Daarbij zetten ze zich ook vaak af tegen hun ouders.”

Vraag naar haar mening

Tot slot adviseert Janneke om de mening van je kind op waarde te schatten. „Vraag haar bijvoorbeeld naar haar perspectief op het nieuws, of naar wat ze vindt van dingen die jullie meemaken. Door dit soort positieve gesprekken te voeren, respect te hebben voor een mening en te luisteren naar elkaar, creëer je een andere band met elkaar en leer je haar hoe je op een respectvolle manier met elkaar omgaat. Blijf het gedrag dat je prettig vindt en waardeert benoemen. Je bent en blijft als ouder het belangrijkste voorbeeld voor haar, ook al zal ze dat niet gauw zeggen op deze leeftijd.”