Daghoroscoop 31 januari - Sterrenbeeld Schorpioen: ’Geluk kan op vreemde plaatsen toeslaan’

VANDAAG JARIG

Ga ervanuit dat de kosmos het goed met je meent en dat de buffer die je hebt opgebouwd zorgzaam zal worden begeleid. Wel moet je wat conservatiever worden in jouw uitgaven en meer op de toekomst gericht. Naasten die last hebben van humeurigheid zullen dit jaar optimistischer zijn.

STERRENBEELD RAM

Je kunt te maken krijgen met kleine ergernissen die te maken hebben met papieren of financiën. De moeilijkheden blijven echter tot een minimum beperkt als je problemen met jouw karakteristieke en nuchtere aanpak benadert.

STERRENBEELD STIER

Sociale plannen en de eisen van jouw werk kunnen strijdig met elkaar zijn. Deel jouw werk zo in dat je niet achterop raakt maar toch een paar sociale bijeenkomsten kunt bijwonen. Schuif een kwaaltje dat je plaagt niet onder het tapijt.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Jouw energie neemt toe waardoor de maand positief ten einde komt. Wel kun je met een paar onderbrekingen te maken krijgen, maar als je de juiste actie onderneemt los je elke situatie op. Een privé overwinning zal je blij stemmen.

STERRENBEELD KREEFT

Communicatielijnen kunnen weinig doeltreffend zijn en daar zul jij je bij moeten neerleggen, hoe frustrerend ook. Je kunt gedwongen worden jouw ideeën voor jezelf te houden. Roep de hulp in van een expert als je last hebt van angstaanvallen.

STERRENBEELD LEEUW

Activiteiten voor een groep of organisatie zullen moeiteloos verlopen al kan de tijd die je eraan besteedt ten koste gaan van jouw gezinsleven. Een oude vlam kan opnieuw contact zoeken en het is zinvol tevoren te bedenken of je dat wel wilt.

STERRENBEELD MAAGD

Jouw goede naam kan in diskrediet worden gebracht door iemand met vreemde idealen. Wees eerlijk jegens jezelf en zet je niet nodeloos tegen mensen af. Los schulden af als jouw inkomen stijgt maar geniet ook van de vruchten van jouw arbeid.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Een gunstige dag om aan de slag te gaan met een juridische kwestie. Deel nieuwe ideeën en strategieën met mensen die bereid zijn op jouw suggesties in te gaan. Journalisten en schrijvers kunnen goed werk leveren.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Onverwachte wijzigingen in jouw agenda kunnen onvoorziene mogelijkheden openen. Wees niet te gehaast met het afwijzen van hetgeen zich voordoet. Geluk kan op vreemde plaatsen toeslaan en het ontgaat je als je niet oplet.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Sta open voor veranderingen in overeenkomsten en plannen. Als je flexibel bent kun je plezier beleven. Hou je echter niet van verrassingen dan zul je ook niet gecharmeerd zijn van onvoorspelbare gebeurtenissen.

STERRENBEELD STEENBOK

Allerlei vormen van pech kunnen je uit balans brengen. Laat je door het gedrag van anderen niet uit jouw concentratie halen. Onafhankelijk denken wordt op de werkvloer misschien niet aangemoedigd, maar geef wel jouw mening.

STERRENBEELD WATERMAN

Zorg dat je weet waar jouw geld blijft en wees, vooral vanochtend, voorzichtig met investeren. Bijt jouw tijd; later deze week worden veel zaken duidelijker. Hulp kan precies op tijd komen voor het voltooien van een creatief project.

STERRENBEELD VISSEN

Jouw flexibiliteit kan tekortschieten wanneer je die juist nodig hebt. Toets jouw mening aan die van anderen dan kom je wellicht tot een afwijkende of nieuwe redenering. Wees inventief als je een uitweg zoekt uit problematische kwesties.

