’Ik heb mijn zoon overgehaald om tandarts te worden’

Mijn oudste kind (18) kan behoorlijk goed leren: komend jaar slaagt hij hoogstwaarschijnlijk voor het vwo. We hebben het thuis niet breed omdat mijn man al jaren arbeidsongeschikt is en ik parttime werk (om te kunnen mantelzorgen voor mijn man en te zorgen voor onze twee zonen).

Mijn zoon weet niet zo heel goed wat hij na zijn studie moet doen en zit te denken om naar de kunstacademie te gaan. Hij kan namelijk ook goed tekenen en hij vindt dat ook het leukst. Ook heeft hij het woord ‘game-design’ laten vallen omdat hij van computerspelletjes houdt.

Vrije vogel

En ik? Ik vind het zonde van zijn vwo-diploma. Hij is ook heel goed in exacte vakken en geeft wiskunde en biologie-bijles. Mijn man was een beetje een vrije vogel. Hij is niet dom, een studiebol evenmin.

Hij houdt gewoon niet van stilzitten en heeft met hangen en wurgen zijn mbo-diploma ondernemen gehaald. Hij heeft jaren op de markt gestaan met een eigen kraam, tot hij dus dat auto-ongeluk kreeg, daarbij zijn rug zwaar blesseerde en werd afgekeurd.

Tandheelkunde

Zelf ben ik administratief medewerker. Leuk werk, maar het liefst was ik tandarts geworden. Lijkt mij een heerlijk beroep. Helaas heb ik maar havo en toen ik jong zwanger raakte, verdwenen mijn ambities om nog vwo te doen en vervolgens tandheelkunde voorgoed naar de achtergrond. Gelukkig konden mijn ouders een goede secretaresseopleiding financieren, waardoor ik nog nooit een dag zonder werk heb gezeten.

Mijn oudste zoon heeft echter wel de mogelijkheid om het verder te schoppen en toen ik ook nog eens ontdekte dat een startende tandarts al ruim 5500 euro verdient, ben ik op hem gaan inpraten. Net zolang tot hij zelf ook inzag dat tandtechniek perfect bij zijn profiel past en dat hij er straks goed mee kan verdienen.

Boterham

Ik zei dat hij altijd nog als hobby kan blijven tekenen en dat hij - als hij naar ons kijkt - toch ook niet zo wil eindigen? Wij moeten momenteel namelijk best de eindjes aan elkaar knopen. En dat gesappel wens ik niemand toe en mijn kinderen al helemaal niet. Vooral niet als het niet hoeft.

Soms voel ik me daardoor best een slechte moeder. Vooral als ik lees over succesvolle kunstenaars of gamedesigners die soms zelfs in andere landen doorbreken. Heb ik mijn oudste zoon met mijn manipulerende praatjes zijn droom ontnomen? Of gaat hij me later dankbaar zijn voor het feit dat hij zijn boterham ruim kan beleggen? Als alles goed gaat, begint hij deze zomer aan zijn opleiding… Ik kan niet wachten!

