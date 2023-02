Lydia (56): ’Een gymleraar noemde me zelfs breinaald’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Eerlijk gezegd ben ik niet zo met leeftijd bezig. Ik ben 56 jaar en vind die leeftijd ook bij me passen. Soms wil ik me nog weleens jonger voordoen dan dat ik ben. Ik ben een type dat durft. Ik houd er bijvoorbeeld van om met kleding te experimenteren. De ene keer ga ik voor chique en de andere keer kleed ik me juist heel stoer.”

Heb je een beautygeheim?

„Twee jaar geleden heb ik mijn haar laten uitgroeien. In eerste instantie vond ik het heel spannend. Deed ik er wel goed aan? Je weet natuurlijk niet precies welke kleur eronder vandaan komt. Misschien stond het me niet of maakte het me flets? Mijn vader is Indisch en had een hele mooie grijskleur. Dat stelde me gerust. Uiteindelijk heeft mijn zusje mij over de streep getrokken. Zij had het al grijs laten uitgroeien. Het stond haar zo goed dat ik het ook aandurfde. De kapper heeft mijn haar eerst opgelicht, waardoor de uitgroei minder opviel. Toch heb ik mezelf alsnog een hele tijd afgevraagd waar ik in godsnaam aan was begonnen. Je blijft een overgang zien en het duurt minimaal twee jaar totdat het helemaal is uitgegroeid. Gelukkig is mijn haar inmiddels prachtig grijs. Ik krijg er zoveel complimenten over dat ik er soms zelfs verlegen van word.”

Lydia met haar zus. Ⓒ Eigen beeld

Schatten mensen je de juiste leeftijd?

„Mijn leeftijd is geen geheim, ik schaam me er niet voor. Meestal word ik rond de 56 jaar geschat en dat vind ik helemaal prima. Eigenlijk word ik alleen jonger geschat als ik samen met mijn man een avond uit ben. Een tijdje terug waren we samen in Eindhoven. We wisten niet precies wat voor café we binnenstapten. Uiteindelijk hebben we de hele avond tussen de jongeren gedanst. Het was fantastisch! Die avond ben ik wel een aantal keer jonger dan 56 jaar geschat. Blijkbaar zie ik er op de dansvloer jonger uit, haha.”

Wat vind jij het mooiste aan jezelf?

„Mijn uitstraling, daar krijg ik ook de meeste complimenten over. Als ik een ruimte binnenkom, komt er ook echt iemand binnen. Tenminste, dat heb ik mezelf laten vertellen. Ik blijf het lastig vinden om zoiets over mezelf te zeggen. Toch begrijp ik wat ze bedoelen. Ik voel het zelf ook als er veel ogen op me gericht zijn.”

Waarmee ben je minder blij?

„Ik heb scoliose in mijn rug, hierdoor zie je een kleine vergroeiing. Je ziet het vooral als ik een strak jurkje aanheb. Ik ben daar heel even onzeker over geweest, maar tegelijkertijd dacht ik ook; so be it. Ik kan er toch niks aan veranderen. Gelukkig heb ik er alleen last van als ik een drukke dag heb gehad. Eigenlijk ben ik met niets ontevreden. In mijn jongere jaren was ik onzeker over mijn figuur, maar daar ben ik overheen gegroeid. Ik had weinig vrouwelijke vormen en werd daarmee gepest. Een gymleraar heeft me zelfs weleens breinaald genoemd. Gelukkig weet ik mezelf nu te omarmen. Uiteindelijk gaan anderen je dan ook steeds leuker vinden.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Zeker, ik heb de laatste jaren enorm aan mezelf gewerkt. Er is een tijd geweest dat ik minder lekker in mijn vel zat. Ik was wat zwaar op de hand, maar zo ben ik nu niet meer. Ik geniet met volle teugen. Juist de kleine dingen geven het leven kleur. Fluitende vogeltjes kunnen me zelfs vrolijk maken. Ik heb een leuke vriend, drie lieve dochters en sinds kort zelfs een kleinzoon. Van te voren had ik nooit kunnen bedenken dat het zo bijzonder is om grootmoeder te worden. Ik ben dus zeer content en heb niets te wensen over.”

Heb je een levensles?

„Probeer te genieten van de kleine momenten die het leven te bieden heeft. Neem eens de tijd om te genieten van het zonnetje op je gezicht. Er is toch niets heerlijker dan dat?”

