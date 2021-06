Hoe schadelijk zijn schermpjes nou echt voor de ogen van je kind?

Dat beeldschermen verankerd zijn in onze levens, en dat daar ook nooit meer verandering in gaat komen, is zeker. We kunnen nu eenmaal niet meer zonder. Wij niet – en ook onze kinderen niet. Is dat erg? Niet per se. Als je maar grenzen stelt: schermtijd beperken, voor voldoende afwisseling zorgen en je kind zo veel mogelijk motiveren om ook tijd door te brengen los van die smartphone of tablet. Maar hoe zit het dan precies: wanneer wordt schermtijd schadelijk en binnen welke grenzen is gamen, appen en filmpjes kijken verantwoord?

Onafgebroken scherpstellen

„Te veel schermtijd zorgt ervoor dat de ogen van je kind zich te lang onafgebroken moeten focussen”, legt Mirjam Boers uit. Zij is medewerker van de Ooglijn, een hulplijn van de Oogvereniging. „De ogen stellen zich bij schermgebruik lange tijd scherp op één punt en daarbij wordt ook nog eens minder geknipperd. Dat zorgt voor droge ogen.”

Bijziendheid

„Wanneer je kind vaak lange tijd achter elkaar naar een scherm krijgt en daarbij te weinig pauzes neemt, kan dat een negatief effect hebben op de groei van het oog. De oogbal kan langer groeien, waardoor bijziendheid kan ontstaan.” Bijziendheid, oftewel myopie, zorgt voor een verminderd zicht in de verte. Kinderen die bijziendheid ontwikkelen, kunnen een min-bril (vanaf -6) of lenzen krijgen om van veraf weer scherp te kunnen zien.

„Op zich is bijziendheid dus makkelijk op te lossen”, vertelt Boers. „Maar de kans dat je kind op latere leeftijd een ernstigere oogaandoening ontwikkelt, is door de veranderde groei van het oog groter. Zo kunnen mensen met bijziendheid later netvliesloslating ontwikkelen en is er een verhoogd risico op ernstige slechtziendheid.”

20-20-2-regel

Het is daarom van het grootste belang om je kind zo veel mogelijk pauzes te laten nemen. Een goede richtlijn daarvoor is de 20-20-2-regel. Deze regel schrijft voor dat een kind na 20 minuten schermtijd minimaal 20 seconden ver weg moet kijken en iedere dag minstens 2 uur buiten moet zijn. Boers: „Wanneer je kind buiten is, of zich tussendoor even focust op verre objecten of gewoon even in het rond kijkt, traint hij/zij andere kijkstrategieën. De ogen hoeven zich niet te focussen op één punt en ook de randen van de oogbol worden gebruikt. Bovendien is bewezen dat daglicht gezond is voor zowel de ogen als de huid. Het heeft een beschermde werking op de groei van het oog.”

Erfelijke factoren

Boers benadrukt dat bij het ontwikkelen van bijziendheid ook erfelijke factoren een rol spelen. „Het is niet zo dat er in álle gevallen een direct verband is tussen schermen en bijziendheid. Maar dát schermen de kans op aandoeningen vergroten, is duidelijk. Het is daarom echt belangrijk om goede afspraken over schermtijd te maken met je kind en zelf ook het goede voorbeeld te geven.”

Maar wat voor afspraken maak je dan? En hoe zorg je ervoor dat je kind die afspraken ook daadwerkelijk nakomt en écht eens achter dat scherm vandaan komt? Daarover volgende week meer in een nieuw Opvoeddilemma vol tips en tricks!