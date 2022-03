Hoe praat jij met je kinderen over de oorlog?

Nu er oorlog is in Oekraïne merkt De Kindertelefoon dat er onrust en onzekerheid heerst onder kinderen. Zij voeren dertig tot veertig gesprekken per dag met kinderen die zich zorgen maken over de oorlog in Oekraïne, vertelt directeur Roline de Wilde aan Nu.nl.

Sociale media

Kinderen lezen vaak geen krant, maar zitten wel regelmatig op sociale media. Zo kunnen ze onder andere op Tiktok en Instagram heftige beelden voorbij zien komen van de oorlog in Oekraïne. „Het is belangrijk voor ouders om dat te beseffen en met je kind in gesprek te gaan”, zegt De Wilde.

Onderwerp verzwijgen

Eerder sprak VROUW met Krista Okma, opvoed- en kinderontwikkelinsgexpert, over hoe je als ouder de oorlog bespreekbaar kunnen maken. Volgens haar is het onderwerp verzwijgen niet de oplossing. „Sommige ouders denken dat kinderen zich juist onnodig zorgen maken als er over gesproken wordt. Daar ben ik het niet mee eens, want kinderen krijgen het wel mee. En als je het er als ouder niet over hebt, dan maken kinderen een eigen verhaal. Dat wil je voorkomen, want dan wordt een kind uiteindelijk bijvoorbeeld onnodig angstig.” Als je kind extreem angstig is, is het volgens Okma wel verstandig om het nieuws zoals volwassenen het lezen en zien weg te houden en het nieuws te beperken.

Oudere kinderen kunnen zich beter inleven en krijgen vaak ook meer mee van het nieuws. „Vraag wat ze al weten en hoe ze zich daardoor voelen. Zo kun je je kind gericht bijstaan en uitleg geven. Het is bijvoorbeeld altijd goed om uit te leggen dat de oorlog een uitzonderlijke situatie is”, vertelt Okma.

