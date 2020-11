Monique vanuit China: Op elke nieuwe plek je code scannen

Monique Maissan (55) woont in China. Ⓒ Eigen beeld

In onze nieuwe - hopelijk tijdelijke - VROUW-rubriek Corona in … vertelt een VROUW-lezeres overf de situatie in haar land. Monique Maissan (55) woont in China - in de stad Shanghai - en heeft twee uitwonende kinderen. Ze is de oprichter van Waste2Wear, een textielbedrijf gespecialiseerd in producten gemaakt van gerecycled plastic.