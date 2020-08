Nanouk (29): ’Wij schamen ons niet voor dat kinky randje’

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Nanouk (29). Zij vindt seks in de openlucht, zoals ze het zelf noemt ’supergeil’. „Juist de kans om betrapt te worden, maakt het zo spannend. Het is al een paar keer gebeurd. Wat een ander van ons denkt, interesseert me niets.”