De oppas(oma) gaat mee op vakantie

Marieke Pluimakers ging als nanny mee naar een bruiloft in Italië: „Op het drukste moment had ik 12 kinderen onder mijn hoede.” Ⓒ Jan van Eijndhoven

De zomervakantie staat voor de deur en de koffers worden massaal weer ingepakt om gezellig met het hele gezin op reis te gaan. Maar eerlijk is eerlijk, met kinderen kan zo’n vakantie nog weleens stressvol uitpakken. Niet zo gek dus dat sommige ouders behoefte hebben aan een beetje ondersteuning, in de vorm van een oppasoma of vakantienanny.