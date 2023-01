’Waar scoor ik Amalia’s micro-tas?’

Mini-tasjes oftewel ’micro bags’ zijn duidelijk Amalia’s ding en dat snap ik ook wel. Blijkbaar heeft ze niet zo veel mee te zeulen en past haar zonnebril, mascara, lippenstift en telefoon prima in zo’n klein, meestal open tasje zonder rits.

Flaneren

Kleine tasjes zijn handig en ook schattig, je staat niet gelijk met een big shopper aan je arm. Echte ’armcandy’ zeg maar. Amalia showde op het strand van Bonaire vol trots haar mini-tasje van Marina Raphael, een opengevlochten tasje met daarin een witte bag-in-bag om wat spulletjes in op te bergen. Erg handig zijn deze tasjes niet om de stad mee in te gaan vanwege de kans op zakenrollers, maar om ermee te flaneren is altijd een goed idee. De tasjes zijn er niet alleen van dure merken want ook de goedkopere labels hebben op deze trend ingespeeld en bieden intussen de mini-bags in alle soorten, maten en materialen aan. De hippe tasjes gelden eigenlijk als accessoire en doen het vooral ook goed tijdens fotosessies - op deze manier heb je immers houvast aan het tasje als je even niet weet waar je je handen moet laten. Wel zo makkelijk voor Amalia die regelmatig bestormd wordt door persfotografen.

Gadgetbag

Dachten we met de baguette tas een paar jaar geleden wel het gekste gehad te hebben op tassengebied, introduceerde modelabel Jacquemus in 2018 de minitas die eigenlijk alleen maar met één vinger vast te houden is. Het werd in een klap een hit, maar gelukkig heeft het merk intussen ook iets grotere mini-tassen uitgebracht zodat er iets meer dan alleen maar wat opgevouwen briefgeld en wat muntjes in past. De originele Diortas zoals de Saddle is er intussen ook in een minivariant en zo volgden meer designerlabels.

Niet voor niks hebben we intussen ook nog de trend van de gadgetbag meegemaakt, een tas waarin je maar een bepaald item kwijt kunt, een lipgloss, de airpods mini, een sleutel, telefoon of waterfles. De tassen zijn speciaal op maat hiervoor gemaakt!

Clutch

Voor de avond kiest Amalia vaak voor een clutch, maar ook niet al te groot. Deze heeft geen bandjes want het moet in de hand of onder de elleboog geklemd gedragen worden. De tas wordt doorgaans afgestemd op de outfit en de schoenen om zo een totaalplaatje neer te zetten. Voor iedere outfit is er een bijpassende clutch en dat maakt uiteraard hebberig. Tijdens een shoppingmoment kan een bumbag (kleine crossbody bag), een mini- schoudertasje, een telefoontas, een fanny pack (heuptasje, op de heup of schuin gedragen) of een crossbody bag handig zijn. Vooral die laatste is nogal veilig want er is meestal een rits aan de achterkant waar je geld en andere belangrijke zaken op kunt bergen en niet iedereen bij kan komen.

Oproep

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met maat 42 schoen als vrouw terecht kunt of welke materialen superstretch zijn… Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kim’s Kwestie.