Parfum delen met je lief? Normaler dan je denkt!

Dat de ’to share’-parfums terrein winnen, is niet zo raar. In vroeger tijden was het heel gebruikelijk dat mannen en vrouwen hetzelfde parfum gebruikten. Ambachtelijk gemaakte parfums die niet massaal worden verkocht, heten ’niche’-geuren. Die zijn zowel voor hem als voor haar en ruiken zodoende (gender)neutraal.

Unieke geur

Intussen hebben ook de bekende parfumhuizen minimaal één uniseksgeur waarbij aan de verpakking van de doorgaans riante fles al is te zien dat ze voor beide partijen zijn. Iets duurder zijn ze wel, maar dan heb je ook een unieke geur die niet massaal op de markt is gebracht en niet overal verkrijgbaar is. Wees niet verbaasd als mensen vragen van welk merk je luchtje is omdat ze het niet herkennen.

Een goed voorbeeld van uniseksgeurtjes zijn colognes met frisse citrus die het vooral in de zomer goed doen. Ook bijzondere combinaties als zoete geuren gecombineerd met jasmijn en vanille en eventueel aangevuld met musk, houtsoorten, leer en tabak. We laten ons niet meer in hokjes indelen nu we weten dat een mix van houtachtige noten prima bij bloemige ingrediënten past!

