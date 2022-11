De vechtscheiding 151: ’Hij kijkt me vragend aan. Bijna smekend’

De navigatie van de auto verklapt waar Bas afgelopen week ’s avonds is geweest: bij Sara. Het idee dat Bas ook privé weer contact heeft met Sara valt me zwaar, maar overvalt me niet. Ik had het eigenlijk wel verwacht. Daarom stonk hij laatst dus weer naar whisky. Het lievelingsdrankje van die lompe sloerie.

Drankje

Ik had die avond al kunnen weten dat hij weer bij haar langs was geweest. Alleen was ik toen nog volop bezig met zijn misstap daarvoor: het bezoek aan het Belgische bordeel. Volgens Bas heeft hij daar alleen maar een drankje gedronken. Waarschijnlijk zegt hij over zijn bezoek aan Sara hetzelfde. Geloof ik dat? Of doet dat er niet meer toe? Zegt het feit dat ik ervan van slag raak al genoeg?

Storm staat me op te wachten met een schuldbewust gezicht: „Sorry mam. Ik dacht echt dat ik de fietssleutel in mijn broek had gestopt. Maar daar zit hij nu niet meer in.” „En in de kleedkamer?” vraag ik. „Nee.” Ik zucht: „Gooi hem maar in de achterbak, dan knippen we thuis het slot wel weer los.” „Maar ik moet zo weer door naar training. Heb jij dan een nieuw slot?” Nee, dat heb ik niet. Uiteindelijk zeg ik hem de racefiets van Bas daarvoor te gebruiken. Dat is voor nu even het snelst.

Huiswerk

„En dan ga ik na de training naar oma. Met Lente.” „O?”, ik kijk hem verrast aan. „Waarom gaan jullie daar eten?” „Dat hebben we afgesproken, zodat jullie aan je huiswerk kunnen werken”, lacht Storm. Om nu over onze relatie en goede voornemens te praten komt me slecht uit. Ik wil liever de inhoud van mijn kliko over Bas uitstorten. Van de andere kant vind ik het wel ontroerend dat de kinderen er zo druk mee zijn: „Het is belangrijk voor je”, zeg ik zachtjes. Storm knikt: „Ik wil dat jullie gelukkig zijn. Dat wij gelukkig zijn. Maar ik begrijp ook wel dat Lente bang is om blij te zijn. Daarom het plan.” Ik knik en schrap het kliko-plan.

Ik kijk naar Bas. Hij kijkt me vragend aan. Bijna smekend: „We hebben gewoon wat zitten kletsen. Verder niets”, herhaalt hij nog een keer: „Als je me niet vertrouwt, begrijp ik dat heel goed”, gaat hij verder: „Maar dan moeten we ons wel serieus afvragen waar we mee bezig zijn.” „Hoe bedoel je dat?”, vraag ik verbaasd. Hij reikt over tafel naar mijn hand: „Liefje, we kunnen niet verder als we elkaar altijd wantrouwen. Ik begrijp dat ik jouw vertrouwen niet meteen al terug heb, maar het moet wel ons uitgangspunt zijn. Wantrouwen kan niet de basis zijn van onze relatie. Zo’n relatie wil ik niet. En jij ook niet, denk ik.”

Basis

Ik zucht. Ik wil niet constant op mijn hoede zijn en altijd het slechtste denken. Hij heeft gelijk. Dat is niet de basis voor een gezonde relatie. Van de andere kant heeft hij me vaak bedrogen en voorgelogen. Keer op keer bleek mijn intuïtie het bij het rechte eind te hebben. Moet ik dat dan negeren? „Wat denk je?” vraagt hij. „Ik weet het niet”, begin ik schuchter: „Als ik mijn eigen vriendin zou zijn, dan zou ik zeggen: ’Anouk, kap ermee’.” Bas knikt begrijpend.

Hij staat op en loopt naar me toe. Hij tilt me op en neemt me op schoot: „Het spijt me dat ik je dat gevoel heb gegeven, schatje. En ik begrijp heel goed dat het moeilijk voor je is, om dat achter ons te laten. Maar je moet me beoordelen op wat ik nu doe en niet op wat ik vroeger heb gedaan. Dat is voor mij de enige manier waarop wij verder kunnen. Kun jij dat?” Ik wil niets liever: „Help jij me dan?” vraag ik terwijl ik mijn hoofd in zijn nek verstop.

Lange zoen

„Natuurlijk”, antwoordt Bas: „Natuurlijk. Zeg maar wat ik moet doen.” „Eerlijk zijn en het contact met Sara beperken tot kantoor. Niet er buiten.” Bas haalt mijn gezicht uit het holletje van zijn nek. Hij kijkt me aan: „Als jou dat helpt..” „Ja, dat helpt.” „Helpt dit ook?” Hij buigt zich verder naar me toe en kust me. Ik sla mijn armen om zijn nek en kus hem uitgebreid terug. Een heerlijk warme, lange zoen. Hij streelt mijn rug; ik kroel door zijn haar. „Ja, dat helpt”, fluister ik. „En dit?” In een watervlugge beweging maakt hij mijn bh los. Ik schiet in de lach, pak zijn hoofd en hervat onze zoen.

„Zeg”, hoor ik plotseling: „Zitten jullie hier een beetje te flikflooien terwijl we jullie huiswerk hadden gegeven.” Storm klinkt geamuseerd. „We namen even een pauze”, verontschuldigt Bas zich. „Een pauze?’ vraag ik quasi onschuldig„Volgens mij is ons plan klaar.” Bas kijkt mij vragend aan: „Ja, dus zo gaan we het doen?” Ik knik. „Ja, zo gaan we het doen.”

